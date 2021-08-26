Сам актер не признает себя виновным.

Известный 68-летний американский порноактер и режиссер фильмов для взрослых Рон Джереми предстал перед судом в Лос-Анджелесе. Его обвиняют в 34 случаях сексуального насилия, в том числе над несовершеннолетней 15-летней девочкой на вечеринке в Санта-Кларите.

Об этом сообщает Los Angeles Times.

Впервые порноактеру предъявили обвинения по четырем пунктам изнасилования в июне 2020 года. По версии следствия, он "охотился" на уязвимых жертв в барах на знаменитой улице Сансет-Стрип в Западном Голливуде, используя при этом свою известность.

Сообщается, что в целом актера обвиняют в 12 изнасилованиях, семи принудительных оральных совокуплениях, шести прикосновениях к интимным частям человека против его воли и с насильственным сдерживанием.

Читайте такжеБоб Дилан опроверг обвинения в растлении 12-летней девочки в 1965 годуТакже Джереми вменяют несколько домогательств к женщинам во время сна или с использованием посторонних предметов.

На незаконные действия порноактера заявили 23 женщины. Самое раннее обвинение относится к 1996 году.

Сам Рон Джереми отрицает факт правонарушения и не признает себя виновным.

Автор: Катерина Шварц