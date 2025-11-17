Конфликт между Анджелиной Джоли и Брэдом Питтом, который не утихает с 2016 года, получил новый виток.

По данным Radar Online, Джоли подала очередные юридические документы, в которых утверждает, что после разрыва Питт фактически забрал под свой контроль их совместное имение во Франции и дом в Лос-Анджелесе - без какой-либо компенсации ей.

Актриса напомнила, что подала на развод после инцидента на частном самолете, когда, по ее словам, Питт в состоянии опьянения вел себя физически и вербально агрессивно по отношению к ней и детям. Эти обвинения актер категорически отрицал.

В новых документах Джоли подчеркивает, что оставила Питту полный контроль и право проживания в обоих их домах, надеясь, что это сделает его более спокойным в общении с ней. Она заявила, что с тех пор не ступала на территорию французского поместья Miraval, ведь оно связано с болезненными воспоминаниями о периоде развода.

В то же время, по словам актрисы, хотя ее деньги были вложены в имение, она никогда не просила от Питта алиментов или финансовой помощи - что якобы объясняет продажу ее доли винодельни российскому бизнесмену Юрию Шефлеру в 2021 году за 64 миллиона долларов.

Команда Питта, в свою очередь, ранее отмечала, что между экс-супругами существовала договоренность не продавать свою долю без согласия другого, и продажа Джоли нарушила его права. Источник, близкий к актеру, утверждает, что Джоли "пытается создать отвлекающую историю" новыми заявлениями. Сам Питт, по словам инсайдеров, настроен довести дело до конца в правовом поле.

Как известно, Анджелина Джоли и Брэд Питт начали встречаться в 2005 году после совместных съемок в фильме "Мистер и Миссис Смит", который сделал их одной из самых обсуждаемых пар Голливуда.

Долгое время они официально не женились, воспитывая шестерых детей - троих биологических и троих усыновленных. Лишь в 2014 году, после почти десяти лет отношений, они сыграли частную свадьбу во Франции, на той самой территории Château Miraval, которая сейчас стала предметом юридической войны.

В 2016 году Джоли внезапно подала на развод, ссылаясь на непримиримые разногласия. Это быстро превратилось в долговременную юридическую битву, в частности за опеку, имущество и винодельню.

