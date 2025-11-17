Актер ранее не воспринимал проект всерьез.

Главный герой 14 сезона романтического реалити "Холостяк" признался, что раньше скептически относился к этому проекту.

Как рассказал Тарас Цымбалюк проекту "Тур зірками" он не ожидал, что во время войны такое большое количество людей будут следить за шоу и ждать новые выпуски. Он говорит, что получил от многих зрителей благодарность за хорошо проведенное время.

Комментируя свое пребывание на реалити, актер признался, что проект превзошел его ожидания, поскольку изначально он относился к нему скептически. Для него каждая участница - это "отдельная эмоция и отдельная галактика". На вопрос, по каким критериям он выбирает женщин на проекте и в реальной жизни, новый "холостяк" ответил так:

Видео дня

"Меня привлекают женщины с каким-то внутренним стержнем, чтобы у них была какая-то своя самобытная энергия. Я очень не люблю людей, которые пытаются быть "отбеленными", сковывают свое поведение. Мне всегда интересно идти за женщиной, которая имеет свою клевую, неповторимую энергию. Ясно, что потом уже я обращаю внимание на внешность и на все остальное, но девушки харизматичные всегда меня интересовали больше всего".

Напомним, ранее УНИАН рассказывал, как прошел пятый выпуск реалити "Холостяк". На прошлой неделе проект покинули сразу две участницы.

Вас также могут заинтересовать новости: