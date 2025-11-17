По мнению певицы, в шоубизнесе почти нет счастливых семей.

Певица Даша Астафьева откровенно высказалась о реалиях шоубизнеса. В частности, она рассказала, почему счастливые семьи в этой сфере - это большая редкость.

В интервью журналу "Клац" звезда поделилась, что на самом деле за яркой картинкой сцены и гламурной жизни часто скрывается совсем другая сторона индустрии. По словам Даши, атмосфера шоубизнеса далека от беззаботной:

"Это очень больная среда. Счастливые семьи там редкость. Есть только скандалы и слухи. А все настоящее - спрятано".

Также 40-летняя певица призналась, касательно чего она испытывает наибольшее давление и завышенные ожидания от общества.

"Я уже привыкла. Сколько себя помню в шоубизнесе - столько меня пытаются шеймить этой темой. Каждый мой пост в соцсетях - это как открытое поле для комментариев типа "а где детишки?", "уже пора", "она беременна". И мне грустно, что даже война не меняет некоторых людей. Я верю, что доживу до времен, когда женщины сами будут управлять своей жизнью, временем, возрастом и внешностью", - поделилась она.

Астафьева добавила, что из-за установок общества многие люди действуют не по собственным ощущениям, а якобы так, как "правильно", из-за этого большинство чувствует себя несчастными:

"Для многих брак - это до сих пор "этап", который надо пройти. Не мечта, не событие, не личное дело, а пункт в сценарии. Почему "пройти", а не "остаться" в нем счастливой? Мы подыгрываем этой машине - и поэтому имеем миллионы несчастливых, сломанных семей".

К слову, недавно Даша Астафьева отреагировала на упреки, почему до сих пор нет детей.

