Рэпер припомнил им выступления в России после 2014 года.

Украинский рэпер Александр Ярмак, который после мобилизации стал командиром роты 412-й отдельного полка беспилотных систем "NEMESIS", жестко высказался об артистах, которые работали в России.

В интервью Янине Соколовой у военнослужащего спросили, как он относится к исполнителям, которые "резко переобулись в воздухе" и перевели свои русскоязычные песни на украинский. Ведущая уточнила, что речь идет об артистах типа Оли Поляковой, Монатика, Лободы и других:

"В целом это хорошо, что они движутся в эту сторону. Но для меня это в каком-то смысле приспособленчество. Очень многие с 2014 года то об Украине писали, то с российскими артистами [были], то ездили выступать на корпоративы "Газпрома".

Ярмак отметил, что в культурном плане не сильно рассчитывает на этих артистов, а также никак не пересекается с ними. "Они очень умные и очень качественные переобуваки. Я вижу, как они очень качественно привлекают к сотрудничеству людей, которые двигали украинскую культуру", - добавил певец.

По мнению защитника, стоит помнить, что поступки и действия этих людей в прошлом также привели к нынешней ситуации. Он отметил, что "выгонять" таких звезд из украинского пространства не надо, однако пусть они остаются вместе в "той своей среде".

Стоит отметить, что до начала войны Ярмак также гастролировал в России, а его песни, в частности, на русском языке, имели там большую аудиторию. После российского вторжения он выступал в зоне АТО, а с началом полномасштабной войны добровольно присоединился к войску.

