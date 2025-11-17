Девушка призналась, что потеряла не так много килограммов.

Украинская певица и актриса Ирина Выхованец, более известная как FIЇNKA, рассказала подписчикам о своем похудении.

На вопрос в Instagram о том, какой комплекс она принимала, девушка ответила, что "волшебных таблеток" нет. "Нет, к сожалению. Я бы очень хотела. Это просто поддержка здоровья, витамины, микроминералы... Я похудела от правильного, адекватного питания. Все", - пояснила она.

Также певица подчеркнула, что ее похудение не было очень значительным, поскольку она потеряла около четырех килограммов. Она отметила, что имеет телосложение, по которому видно даже незначительные изменения веса:

"И еще надо в зал ходить. Очень сильно надо. У меня нет много времени, но меня тренер замахивает прекрасно, чтобы я дома что-то делала. Что могу - то делаю".

Кроме того, певица критически высказалась об инъекционных препаратах для похудения. По ее словам, сейчас многие гонятся за быстрым результатом, но она к такому не готова.

