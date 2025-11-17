Блогерша призналась, с какой проблемой она столкнулась.

Звезда третьего сезона шоу "Холостяк" Яна Станишевская рассказала о своих первых родах. В частности, девушка поделилась, с какими трудностями она столкнулась.

Яна отметила в Instagram, что родила своего первенца Тео преждевременно и была вынуждена на дольше оставаться в одном из роддомов Кении.

"Тео родился на 33 неделе. Поэтому официально считается "спешайкой". Хотя он родился и раньше срока, но абсолютно здоровым ребенком с просто недобором веса (был чуть меньше 2 кг). Поэтому первые недели жизни мы провели в больнице, в кювете для детей или как я его называла - инкубаторе", - поделилась блогерша.



Вместе с тем Станишевская отметила, что на самом деле, даже преждевременное рождение ребенка не является приговором. Она поддержала других женщин, которые сталкивались с подобными обстоятельствами, отметив, что в этом не стоит себя винить:

"В этом нет ничего страшного, это в большинстве случаев не зависит от женщины, просто так складываются обстоятельства. У нас не было никакой предпосылки для этого, но Тео решил так, родиться в Кении".

