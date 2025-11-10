Певца обвинили в серьезном правонарушении.

Певец Melovin всколыхнул сеть новой афишей. Он пофантазировал над своим возможным участием в шоу "Холостяк".

В своем блоге в Instagram популярный артист выложил неожиданную фотографию, на которые он предстает в образе главного героя "Холостяка". Он также отметил, что если бы участвовал, то сезон был бы однозначно бисексуальным.

"Холостяк-15 - впервые бисексуальный сезон", - подписал афишу Melovin, отметив аккаунт проекта.

На кадре певец предстал в типичном образе для героя шоу - в белой рубашке на фоне особняка и красных лепестков розы.

Однако, такой ход артиста воспринялся аудиторией неоднозначно. Особенно, "прилетело" от телеканала СТБ и упомянутого шоу "Холостяк". Создатели проекта были возмущены неправомерным использованием логотипов. Представителя Украины на "Евровидении-2018" обвинили в нарушении авторских прав.

"Что по использованию чужих логотипов без разрешения для продвижения собственного бренда? Вы же артист, Мел, вы же прекрасно знаете, что такое нарушение авторских прав", - говорится в сообщении СТБ.

Однако, большинство пользователей все же вступились за Melovin, обвинив сам канал в неправильной коммуникации. Что касается артиста, то он не стал реагировать на комментарии и продолжил использовать образ "холостяка" на своих концертах.

К слову, недавно о "Холостяке" с юмором высказался и другой известный артист - Святослав Вакарчук, неожиданно сравнив себя с одной из участниц нового сезона.

