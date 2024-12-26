Певица также показала, как выглядит младший сын.

Известная американская певица Бритни Спирс встретилась со своими сыновьями Джейденом Джеймсем и Шоном Престоном от танцовщика Кевина Федерлайна.

Известно, что последние годы их общение было достаточно напряженным и они редко проводили время вместе. Однако на Рождество родные люди наконец увиделись. Об этом рассказала сама артистка, опубликовав совместное видео с младшим 18-летним сыном в своем Instagram.

"Лучшее Рождество в моей жизни! Я не видела своих мальчиков два года! Слезы от счастья, когда буквально каждый день сходила с ума, а сейчас переполнена любовью и благословением! У меня не хватает слов", - написала Бритни и добавила, что второй сын остался за кадром.

К слову, много лет назад экс-супруг Спирс лишил ее права опекать сыновей. Поэтому Шон Престон и Джейден Джеймс не общались с матерью. Парни также признавались, что не понимают странные видео певицы. Однако после того, как Бритни официально лишили опеки отца, которая длилась 13 лет, она смогла наладить связь со своими детьми.

Напомним, недавно Бритни Спирс официально развелась с мужем Сэмом Асгари. Пара уже не была в отношениях полтора года.

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