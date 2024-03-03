Он говорит, что получил хороший опыт.

Бывший муж певицы Бритни Спирс - Сэм Асгари - рассказал о семейной жизни со знаменитостью. Мужчина отметил, что то время вспоминает с улыбкой.

Пара прожила вместе в официальном браке всего год, однако Сэм говорит, что был счастлив в отношениях с певицей.

"Это было благословением - иметь возможность долгое время делить жизнь с кем-то. Так бывает, что люди отдаляются друг от друга, и люди уходят", - сказал Сэм журналу PEOPLE.

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Интересно, что мужчина был инициатором их разрыва, однако не имеет никаких обид к экс-супруге.

"Я никогда не понимал, когда люди разводятся, и говорят друг о друге плохо. Раньше же они сидели за одним столом и ели вместе... Я никогда не буду делать этого, не буду говорить плохое, потому что у меня не было ничего, кроме потрясающего опыта и прекрасной жизни, и это всегда будет частью моей жизни. Я с любовью оглядываюсь назад. Мое прошлое было благословенным и прекрасным", - добавил 30-летний мужчина.

Общается ли Сэм с Бритни после развода - он не рассказал. Однако лишь отметил, что сейчас самой главной женщиной для него является собака Порша.

Что известно об отношениях Бритни Спирс и Сэма Асгари

Бритни и Сэм начали встречаться еще в 2017 году. В 2022 году они поженились. Влюбленные много путешествовали и публиковали счастливые фотографии. Мужчина, который на 12 лет младше Спирс, нашел общий язык с ее взрослыми сыновьями. Пара мечтала о ребенке и, по словам СМИ, Бритни даже удалось забеременеть, но у нее случился выкидыш.

Поговаривают, что причиной их развода была неверность певицы. Однако ни Бритни, ни Сэм это не комментировали.

Напомним, ранее стало известно, что Бритни Спирс сейчас закрутила роман со своим бывшим работником.

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