Отец певицы Джейми Спирс не сможет распоряжаться деньгами своей дочери.

Суд Лос-Анджелеса принял решение лишить отца американской певицы Бритни Спирс опекунского статуса над ней.

Об этом сообщает CNN.

Отец певицы Джейми Спирс не сможет распоряжаться деньгами своей дочери, а его место займет выбранный самой Бритни человек.

Как информирует Variety, бухгалтер Джон Зейбел был назначен временным хранителем ее состояния, которое оценивается в почти 50 миллионов долларов.

Вердикт суда в Лос-Анджелесе может стать промежуточным этапом на пути к полной независимости певицы.

Адвокат Бритни Спирс обратился в суд с просьбой полностью отменить опекунский статус певицы. Заседание по этому вопросу может состояться в течение 45 дней после принятия решения по Джейми Спирсу, то есть в октябре-ноябре.

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Напомним, недавно отец Бритни Спирс обратился в суд с просьбой лишить его опекунства над дочерью. После того как судья поддержала его иск, Бритни объявила о помолвке со своим возлюбленным Сэмом Асгари.

На фоне такого события Спирс даже ушла из Instagram и отправилась в мини-отпуск со своим женихом. Но долго без социальных сетей она не выдержала и на днях заявила о своем возвращении. Звезда уже успела опубликовать несколько видео со странными танцами, которые ранее вызывали беспокойство у ее поклонников.

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Автор: Виолетта Орлова