Он выразил свои соболезнования пострадавшим.

Известный российский юморист Максим Галкин, который в начале полномасштабного вторжения выехал с женой Аллой Пугачевой и детьми из страны-агрессора, отреагировал на ракетный удар россиян по городу Сумы.

Известно, что оккупанты сегодня, 13 апреля, ударили по центру города. По предварительным данным, 84 человека пострадали, среди которых - 7 детей. Также много мирных украинцев погибло.

После трагических событий российский шоумен, который осуждает кровавую политику Кремля, написал пост в своем Instagram. Он выразил соболезнования пострадавшим и родственникам погибших.

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"Еще одна российская ракета в Светлый Православный праздник?! Как это возможно? Десятки погибших. Сумы - душой с вами! Соболезнования семьям погибших. Дай Бог выздороветь пострадавшим", - написал Галкин.

Позиция Максима Галкина относительно войны в Украине

Юморист вместе со своей женой Аллой Пугачевой публично осудили преступный режим диктатора. После этого Максима признали "иноагентом" в РФ. Галикн часто реагирует на атаки россиян по Украине и выражает соболезнования украинскому народу в своем Instagram.

Напомним, ранее Максим Галкин на концерте спел на украинском и разгневал россиян.

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