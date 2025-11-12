Звезда встречается с младшим почти на 40 лет избранником.

Культовая певица Мадонна впервые прокомментировала слухи о своей помолвке с молодым избранником. Звезда ответила в присущем себе саркастическом стиле.

На днях СМИ распространили информацию о том, что известная артистка якобы согласилась выйти замуж за 29-летнего футболиста Акима Морриса. В своем TikTok Мадонна обнародовала новое видео со своим возлюбленным.

Парочка разыграла момент предложения. Аким встает на одно колено, держа в руке кольцо. В это время Мадонна, удивленная увиденным, надевает аксессуар, который на самом деле оказался брелком с футбольным мячиком.

"I Said Goal" (Я сказала "Гол"), - иронично подписала кадры певица.

Что интересно, звезда дополнила это видео песней RAYE - Where Is My Husband! (Где мой муж), чем еще больше посмеялась над слухами и тем самым окончательно опровергла их.

Стоит отметить, что 67-летняя американская певица была замужем дважды за звездами кинематографа. Первый брак Мадонны был с Шоном Пенном и продлился четыре года. Во второй раз певица вышла замуж за режиссера Гая Ричи, от которого родила сына Рокко и усыновила мальчика Дэвида. Также у певицы есть старшая дочь Лурдес и еще трое приемных детей.

Сейчас Мадонна встречается с молодым футболистом, с которым ей уже не впервые приписывают помолвку. Ранее у певицы заметили роскошное обручальное кольцо.

