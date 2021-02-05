Для снимка исполнительница предстала с полуоткрытым ртом.

Опальная украинская певица Ани Лорак на своей странице в Instagram опубликовала снимки, на которых предстала обнаженной на проезжей части.Читайте такжеДорофеева щегольнула в ультракоротком платье (фото)

Девушка прикрыла свои прелести белым одеялом. Она показала загорелые плечи и спину, видно, что на 42-летней артистке нет белья.

Лорак собрала волосы в пучок и нанесла едва заметный макияж.

"Сегодня картине "Удержи мое сердце" исполнилось 5 лет. В день съемок мы, спустя 10 лет, встретились с Аланом Бадоевым, и в этом творческом союзе родилась трогательная любовная история, которая уже собрала около 100 миллионов просмотров на YouTube", — написала звезда.

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Автор: УНИАН