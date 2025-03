Женщина запомнилась своими песнями в стиле R&B и соул.

Американская певица и актриса Энджи Стоун, которая известна песнями в стиле R&B и соул, ушла из жизни. Женщине было 63 года.

Печальную новость сообщила ее дочь на странице в Facebook.

"Моя мама ушла... Не хочу давать комментариев, ведь нужно прийти в себя", - написала она.

Позже представитель покойной звезды рассказал подробности смерти. По его словам, женщина погибла в автокатастрофе, когда ехала с выступления в Монтгомери. В автобусе также находилась еще 8 человек - это команда певицы. В результате ДТП Энджи погибла на месте, а другие получили травмы.

Что известно о Энджи Стоун

Энджи Стоун начала свою карьеру в 1970-х. Тогда она стала участницей одной из первых женских хип-хоп групп The Sequence.

Позже решила петь сольно и уже в 1990-х годах достигла популярности. Самые известные ее хиты: "No More Rain (In This Cloud)", "Wish I Didn't Miss You" и "Brotha". За свои достижения и вклад в развитие R&B и неосоула Стоун была дважды номинирована на "Грэмми".

Также Энджи снималась в кино, в частности, в фильме "Цыпочка" и "Безумный патруль".

