Мужчина получил травмы, которые были не совместимы с жизнью.

Известный американский музыкант, гитарист и соавтор песен для рок-группы KISS Карл Кокран погиб в ДТП. Мужчине был 61 год.

Как отмечает департамент полиции города Бриджвотер на странице в Facebook, трагедия произошла 19 февраля около 7:20 утра. За рулем автомобиля находилась мать Карла - 90-летняя Арна, а музыкант сидел на заднем сиденье. Женщина не справилась с управлением и врезалась в дерево. Во время удара Кокран вылетел из машины и получил многочисленные травмы.

"Она поехала задним ходом через двор, врезалась в дерево, и от удара пассажира выбросило из автомобиля", - рассказали правоохранители.

Мужчину срочно доставили в больницу, однако медработники не смогли спасти ему жизнь. Свои соболезнования уже написали участники группы KISS в Instagram.

"Наш друг Карл погиб в ДТП 19 февраля. Он был выдающимся вокалистом и гитаристом, который пережил тяжелый инсульт, но никогда не прекращал борьбу за возвращение к жизни. Он получил любовь поклонников по всему миру благодаря своим выступлениям и оставался неисчерпаемым источником вдохновения, будучи нашим постоянным гостем в турне. Выражаем глубокие соболезнования всей его семье", - написали музыканты.

К слову, мать Карла получила незначительные травмы и у нее шоковое состояние от ДТП.

Что известно о Карле Кокране

Карл начинал свой творческий путь с составе группы Far Cry. Позже начал сотрудничать с известными музыкантами, в частности, с Джо Линном Тернер, Бобом Дейзли, Эриком Сингер и другими. В 1994 году записал песню "Into the Void" вместе с группой KISS для альбома "Psycho Circus".

Напомним, ранее стало известно о смерти 18-летней участницы конкурса красоты "Юная мисс США" Каденс Фредериксен. Девушка погибла в результате ДТП.

