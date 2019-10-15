53-летняя голливудская актриса обнажилась для необычной процедуры (фото)

Под снимком многие оставили восторженные комментарии.

53-летняя голливудская актриса Сальма Хайек на своей странице в Instagram показала фото, на котором предстала полностью обнаженной во время процедуры иглоукалывания.

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В посте к фото Хайек рассказала и о том, что на ее страницу в Instagram подписаны уже 12 миллионов фанов.

"Я очень благодарна всем за вашу любовь и поддержку. Да, у меня 12 миллионов подписчиков. Игла для здоровья и благополучия привела меня к этому", - написала актриса.

Под снимком многие оставили восторженные комментарии: "Прекрасна и сексуальна", "Очень круто!", "Секс".

Ранее 54-летняя итальянская актриса и модель Моника Беллуччи снялась в купальнике для обложки глянцевого журнала Vanity Fair Италия.