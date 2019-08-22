"Горячая штучка!": 54-летняя Моника Беллуччи продемонстрировала пышную грудь (фото)

Большинство комментаторов похвалили внешний вид актрисы.

54-летняя итальянская актриса и модель Моника Беллуччи снялась в купальнике для обложки глянцевого журнала Vanity Fair Италия.

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Фотография обложки была опубликована в официальном Instagram-аккаунте издания. На снимке Белуччи предстала в белом купальнике монокини, лежа в воде. Многие пользователи сети отметили, что актриса прекрасно выглядит, несмотря на возраст: "Всегда красивая, горячая штучка!".

В кадре актриса грациозно скрестила руки над головой, демонстрируя тонкую талию и пышную грудь.

"В молодости мы видим мир черным и белым, мы становимся конформистами и жертвами всех прочитанных нам лекций, пока сами не поймем, что для нас по-настоящему важно. У кого нет ностальгии по прошлому, нет страха и перед будущим. Красавица Беллуччи любит менять в жизни все, даже мужчин", - говорится в подписи к фото.

Впервые для Vanity Fair Италия Беллуччи снялась 16 лет назад.

Ранее британская супермодель Наоми Кэмпбелл разделась посреди пустыни Кении для съемки в июльском номере британского Vogue.