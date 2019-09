Меган Маркл сделала сюрприз принцу Гарри (фото)

Герцогиня устроила видеоконференцию с мужем и сторонниками.

Жена принца Гарри Меган Маркл в рамках королевского тура по Южной Африке изрядно удивила мужа.

Известно, что на днях герцог Сассекский без жены и сына отправился в Малави, где посетил колледж Наликуле (Nalikule College of Education). Там, Гарри встретился учениками, в том числе и с теми девушками, которые посещают учебное заведение в рамках Кампании за женское образование. Дело в том, что колледж находится под патронажем организации Campaign for Female Education, которая помогает девушкам из бедных семей получить образование, а тем, кто постарше, предоставляет рабочие места с гарантированной заработной платой, пишет ТСН.

А поскольку Меган на встрече со студентками колледжа присутствовать не смогла, то неожиданно для всех позвонила по видеосвязи Skype и приняла участие в беседе.

Как только ученики увидели Меган на большом экране, они начали петь песню.

Меган, в свою очередь, поздравила присутствующих и извинилась, что ее сын Арчи не может сделать того же, поскольку у него был дневной сон. Также Меган отметила, насколько важно то, что делает руководство образовательного центра и, как она счастлива, что может пообщаться с теми, кто причастен к такого невероятного проекта.

Отметим, что принц Гарри оставив Меган и сына в ЮАР посетил Малави и Анголу, но уже вчера герцогиня вылетела навстречу мужу в Йоханнесбург, где семья должна воссоединиться.

Напомним, недавно принц Гарри и Меган посетили дом архиепископа Кейптауна Десмонда Туту и миссис Туту, куда взяли и маленького Арчи.