Он любит флиртовать: герцоги Сассекские впервые рассказали о маленьком сыне Арчи (фото, видео)

Меган Маркл рассекретила ласковое прозвище сына.

На днях Меган Маркл и принц Гарри впервые за долгое время вышли в свет с маленьким сыном Арчи. Это произошло во время встречи с архиепископом Десмондом Туту в рамках королеского тура по странам Африки.

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Помимо того, что во время мероприятия поклонники наконец-то увидели подросшего Арчи, так Меган еще и рассказала о привычках малыша и рассекретила его ласковое прозвище, пишет Viva.

Так, дома Меган и Гарри называют сына Бубба. Именно так Маркл обратилась к мальчику, когда заметила, что он пускает слюни при архиепископе и его супруге: "О, Бубба!"

Также, по словам герцогини Сассекской, их сын растет настоящим дамским угодником и идет на контакт с женщинами гораздо охотнее, чем с мужчинами: "Он любит флиртовать".

Меган рассказала, что Арчи растет невероятно активным малышом и, несмотря на то, что ему всего лишь пять месяцев, он едва ли может усидеть на месте и все время пытается встать на ноги.