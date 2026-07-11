Съемки 15-го сезона шоу 'Холостяк' прервали в первые же часы: фото и видео

Новый главный герой проекта отнесся к этому по-философски.

Производство 15-го сезона романтического реалити-шоу "Холостяк" - в полном разгаре. Создатели проекта раскрыли эксклюзивные подробности и показали первые кадры со съемок с главным героем шоу, которым в этом году стал баскетболист Вячеслав Кравцов.

В соответствующей публикации на странице проекта в Instagram отмечается, что Первая вечеринка нового сезона традиционно продолжалась больше суток, но уже в первые часы атмосфера была напряженной не только из-за эмоций.

"День старта съемок стал самым жарким в этом году – температура достигла 37°C. Вечером погода резко изменила правила игры: сильный ветер, гроза и ливень заставили команду на несколько часов поставить съемки на паузу. Впрочем, сам Вячеслав отнесся к этому по-философски: "Гроза - это к счастью". И мы решили ему поверить", - говорится в сообщении.

Видео дня

Напомним, ранее УНИАН писал о том, как стало известно, кто будет героем нового сезона шоу "Холостяк". В последствии его жестко разнесли в сети, причем, больше всего досталось из-за Тараса Цымбалюка - героя 14-го сезона проекта.

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