Украинская певица, победительница "Евровидения-2016" и музыкальный продюсер Национального отбора на песенное шоу Джамала назвала артистов, которых хотела бы увидеть на конкурсе.

Перечень имен и названий групп она озвучила в своем Telegram-канале. По словам певицы, она очень ждет, что эти исполнители пришлют свои песни на Нацотбор. Стоит отметить, что лишь некоторые музыканты из этого списка заявляли, что раздумывают об участии. Список Джамалы выглядит так:

SHUMEI;

Yaktak;

Grisana;

Кажанна;

Кристина Соловий;

KAZKA;

Domiy;

Мария Квитка;

ЩукаРиба;

Dakh Daughters;

KLER;

Monokate;

Vivienne Mort;

DREVO.

Как сообщал УНИАН, ранее Кристина Соловий призналась, что обсуждала возможное участие в Нацотборе с Джамалой и членом жюри Дмитрием Шуровым. Также о возможности участия говорила солистка украинской группы KAZKA Александра Зарицкая.

