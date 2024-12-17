Он поделился смешным видео в сети.

Известный украинский ведущий и юморист Андрей Бедняков, который недавно объявил о разводе с актрисой Анастасией Короткой, встретился с детьми и экс-супругой.

Мужчина опубликовал смешное видео, на котором в его машину садится старшая дочь Ксения с братом Остапом. Также и сама Анастасия появляется в кадре и просит подвезти ее тоже. В конце ролика Короткая остается на улице, а Андрей едет с детьми.

"Боже, храни того человека, который придумал каникулы",- подписал с юмором видео Бедняков, намекая, что дочь и сын приехали на период новогодних каникул.

Не секрет, что с начала полномасштабной войны Анастасия с двумя детьми живут в США. Но сейчас они решили приехать в Украину. Короткая в своем Instagram показала их дорогу, которая была длинной и сложной.

"Путешествие было длинное, но дети любят путешествовать, тем более к папе. Поэтому были очень послушными", - написала актриса.

По ее словам, дети обрадовались, когда наконец увиделись с Андреем после долгой разлуки. Об этом она написала так:

"Дети немножко офиг*ли от счастья. И снег, и папа. Два в одном".

К слову, Андрей Бедняков и Анастасия Короткая были вместе 16 лет, из которых 10 - в браке. У них есть двое общих детей: дочь Ксения и сын Остап. После заявления о разводе экс-супруги поддерживают дружеские отношения.

Напомним, ранее Андрей Бедняков ответил на хейт на фоне его развода с женой.

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