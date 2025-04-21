Мужчины оценивают внешность женщины не только визуально, но и инстинктивно.

Несмотря на призывы к самопринятию, общество до сих пор задается вопросом: какие черты лица мужчины считают самыми привлекательными?

Исследователи из Автономного университета Мадрида провели исследование: 266 студенток оценили собственную привлекательность, после чего 44 гетеросексуальных мужчины оценивали их черно-белые фото с нейтральным выражением лица.

Основные критерии - симметрия, типичная внешность, возраст.

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"Симметрия лица является важной чертой, определяющей привлекательность, когда ее воспринимают сами женщины или оценивают мужчины. Кроме того, мужчины считают особенно привлекательными женщин с юношескими чертами лица" - пояснил доктор Энрике Турьегано.

Женщины же, по словам исследователей, больше ценили женственность черт. То есть в самовосприятии акцент смещается.

Мужчины предпочитали именно "среднюю" внешность, что противоречит распространенным представлениям об идеале. Молодость также сыграла значительную роль. В эволюционном контексте это объясняется: молодое лицо - знак здоровья и фертильности.

Биологическая логика прослеживается и в желаемой фигуре:

"Окружность талии, которая составляет 70% окружности бедер, инстинктивно говорит мужчинам, что женщина здорова и способна к зачатию", - свидетельствуют результаты исследования 2024 года.

Мужчины ищут не просто красивую форму, а потенциально здоровую и генетически разнообразную пару. Средняя внешность ассоциируется с "высокой гетерозиготностью, то есть с меньшим риском генетических нарушений.

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