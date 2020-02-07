Британские инди-рокеры Foals представили клип на песню Neptune
11:18, 07 февраля 2020Кино и музыка
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Сингл вошел во вторую часть нового альбома Everything Not Saved Will Be Lost.
Эта песня о попытке побега и смертности \ скриншот с видео
Британские инди-рокеры выпустили клип на песню Neptune, которая вошла во вторую часть их последнего альбома Everything Not Saved Will Be Lost.
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"Эта песня о попытке побега и смертности. Это своего рода опыт вне тела, когда вы оставляете позади весь беспорядок. В ней есть чувство неизбежности судьбы, когда вы хотите попасть в место, далекое от всего этого", - говорит о сингле фронтмен группы Яннис Филиппакис.
Рокеры не раз выступали в Киеве, сообщает 112.ua.
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