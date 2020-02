Британские инди-рокеры Foals представили клип на песню Neptune

Сингл вошел во вторую часть нового альбома Everything Not Saved Will Be Lost.

Британские инди-рокеры выпустили клип на песню Neptune, которая вошла во вторую часть их последнего альбома Everything Not Saved Will Be Lost. Читайте такжеGorillaz представила клип на песню Momentary Bliss "Эта песня о попытке побега и смертности. Это своего рода опыт вне тела, когда вы оставляете позади весь беспорядок. В ней есть чувство неизбежности судьбы, когда вы хотите попасть в место, далекое от всего этого", - говорит о сингле фронтмен группы Яннис Филиппакис. Рокеры не раз выступали в Киеве, сообщает 112.ua.

