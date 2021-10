Снятый украинкой скандальный клип номинировали на American Music Awards

Работа Тани Муиньо на песню Montero (Call Me by Your Name) может завоевать еще одну музыкальную премию.

После триумфа на MTV Video Music Awards работа украинского клипмейкера Таню Муиньо поборется за статус лучшей на музыкальной премии American Music Awards-2021. Об этом говорится на сайте премии. Откровенный клип на библейскую тематику, который Муиньо сняла для американского рэпера Lil Nas X на его песню Montero (Call Me by Your Name) попал в категорию "Лучшее музыкальное видео". Конкурентами этой работы выступают: Silk Sonic (Bruno Mars, Anderson .Paak) - Leave The Door Open;

Cardi B - Up;

Olivia Rodrigo - drivers license;

The Weeknd - Save Your Tears; Также были объявлены номинанты American Music Awards и в других категориях: Артист года Ariana Grande

BTS

Drake

Olivia Rodrigo

Taylor Swift

The Weeknd Новый артист года 24kGoldn

Giveon

Masked Wolf

Olivia Rodrigo

The Kid LAROI Коллаборация года 24kGoldn ft. iann dior - Mood

Bad Bunny & Jhay Cortez - DÁKITI

Chris Brown & Young Thug - Go Crazy

Doja Cat ft. SZA - Kiss Me More

Justin Bieber ft. Daniel Caesar & Giveon - Peaches Лучшая песня в трендах Erica Banks - Buss It

Måneskin - Beggin

Megan Thee Stallion - Body

Olivia Rodrigo - drivers license

Popp Hunna - Adderall (Corvette Corvette) Лучший поп-артист Drake

Ed Sheeran

Justin Bieber

Lil Nas X

The Weeknd Лучшая поп-артистка Ariana Grande

Doja Cat

Dua Lipa

Olivia Rodrigo

Taylor Swift Лучший поп-дуэт или группа AJR

BTS

Glass Animals

Maroon 5

Silk Sonic (Bruno Mars, Anderson .Paak) Лучший альбом в жанре поп-музыки Ariana Grande - Positions

Dua Lipa - Future Nostalgia

Olivia Rodrigo - SOUR

Taylor Swift - evermore

The Kid LAROI - F*CK LOVE Лучшая песня в жанре поп-музыки BTS - Butter

Doja Cat ft. SZA - Kiss Me More

Dua Lipa - Levitating

Olivia Rodrigo - drivers license

The Weeknd & Ariana Grande - Save Your Tears (Remix) Церемония награждения состоится 21 ноября в Лос-Анджелесе. Как сообщал УНИАН, Таня Муиньо также является автором другого провокационного клипа - ролика Rumors от певиц Cardi B и Lizzo. Автор: Станислав Кожемякин

