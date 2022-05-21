После песенного конкурса мировая публика подхватила несколько композиций участников.

Евровидение-2022 состоялся 14 мая. В нем победила украинская группа Kalush Orchestra с песней "Stefania". Практически все, кто следил за этапами конкурса, добавили себе этот хит в плейлист и до сих пор напевают легендарный припев. Предлагаем разнообразить свой плейлист еще пятью мощными треками, которые были представлены в этом году в финале Евровидения.

The Rasmus – Jezebel

The Rasmus были одними из самых обсуждаемых участников. За свои почти 30 лет творческой деятельности, артисты только сейчас попали на Евровидение. Их яркий номер, зажигательная песня и полуголый фронтмен группы Лаури Юлёнен не оставили равнодушными.

Корнелия Джейкобс – Hold Me Closer

Представительнице Швеции перед финалом Евровидения прогнозировали победу.

Приятный голос и чувственный номер Корнелии Джейкобс хоть и не помогли ей одержать победу, однако ее песня попала в плейлисты миллионов слушателей.

Сэм Райдер – Space Man

Еще до финала представитель Британии Сэм Райдер стал звездой TikTok. Его необычный голос, образ и запоминающийся номер помогли одержать "серебро" (2 место) на Евровидении-2022. Эта песня очень понравилась экспертам и слушателям всего мира.

Охман – River

После Евровидения разгорелся скандал по поводу того, что Украина поставила Польше 0 баллов за исполнение.

Украинские слушатели не согласились с результатами национального жюри и высказали огромную поддержку Охману не только комментариями, но и резким ростом количества прослушиваний его композиции "River".

Konstrakta – In Corpore Sano

Сербская исполнительница представила на музыкальном конкурсе Евровидение-2022 песню в стиле инди-поп о красоте и здоровье. Зрителям она запомнилась тем, что прямо на сцене мыла руки в тазике.

Напомним, звезда Playboy Даша Астафьева эмоционально прочла стихотворение Леси Украинки.

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