Премия состоялась в ночь с 3 на 4 апреля.

Сегодня ночью в Лас-Вегасе прошла церемония вручения главной музыкальной награды "Грэмми". Знаменитости в роскошных нарядах прошлись по красной дорожке и получили такие заветные статуэтки.

Победу в самой престижной номинации "Лучшая песня года" получил рэп-дуэт Silc Sonic за композицию Leave The Door Open. А вот лучшим дуэтом признали Doja Cat и SZA за песню Kiss Me More. А вот Olivia Rodrigo получила сразу две награды.

Песня года - реп-дуэт Silc Sonic - Leave The Door Open.

Лучший традиционный вокальный поп-альбом - Tony Bennett & Lady Gaga - Love For Sale.

Лучшее соло-исполнение в стиле "поп" - Olivia Rodrigo - drivers license.

Лучший вокальный поп-альбом - Olivia Rodrigo - Sour.

Лучший танцевальный/электронный альбом - Black Coffee - Subconsciously.

Лучшая рок-песня - Foo Fighters - Waiting On A War.

Лучший рок-альбом - Foo Fighters - Medicine At Midnight.

Лучшая рэп-песня - Kanye West feat. Jay-Z - Jail.

Лучший R&B-альбом - Jazmine Sullivan - Heaux Tales.

Лучшее видео - Jon Batiste - Freedom.

Лучший латинский поп-альбом - Alex Cuba - Mendoza.

Лучший дуэт - Doja Cat, SZA - Kiss Me More.

Напомним, ранее Владимир Зеленский выступил с сильной речью на "Грэмми".

