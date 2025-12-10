Премьера состоится 3 апреля.

Студия A24 представила первый трейлер фильма "Драма" - черной комедии режиссера Кристоффера Боргли, известного по ленте "Сценарий сна" с Николасом Кейджем.

В центре сюжета оказывается пара молодоженов, которых играют Зендея ("Эйфория", "Соперники") и Роберт Паттинсон ("Бэтмен", "Сумерки"). Накануне свадьбы влюбленные постепенно теряют контроль над собственной жизнью. В актерский состав также вошли Мамуду Ати ("Архив 81", "Под водой"), Алана Хаим ("Локричная пицца", "Одна битва за другой") и Хейли Гейтс ("Твин Пикс").

"Счастливо обрученная пара проходит непростое испытание, когда неожиданный поворот событий срывает их свадебную неделю", - говорится в описании.

"Драма" выйдет в кинотеатрах 3 апреля. Однако это не единственный совместный проект Зендеи и Паттинсона, которые зрители увидят в следующем году. Уже летом они сыграют в новом фильме Кристофера Нолана "Одиссея", а в конце 2026 года снова встретятся на экране в фильме "Дюна: Часть третья".

По данным инсайдеров, Паттинсон мог сыграть в "Дюне" Скайтейла - члена ордена Тлейлакс и одного из Лицедеев, который является одним из ключевых антагонистов франшизы.

