В украинский прокат фильм выйдет 1 января 2026 года.

Вышел трейлер напряженного триллера "Горничная" (The Housemaid), снятого на основе одноименного романа-бестселлера американского автора и врача по черепно-мозговым травмам, известной под псевдонимом Фрида Мак-Фадден.

В центре сюжета – молодая девушка с мрачным прошлым Милли, которая почти утратила надежду найти работу, пока не получила место служанки с проживанием в роскошном поместье семьи Винчестеров, которые словно сошли со страниц модного журнала. Идеальная жена Нина, ее привлекательный муж-бизнесмен Эндрю и их дочь Сесилия кажутся настоящим подарком судьбы для Милли. Но постепенно жизнь девушки превращается в смесь кошмаров и соблазнов, цена за которые может стать слишком высокой. Потому что у каждого в поместье Винчестеров есть собственный секрет.

Главные роли в фильме сыграли Сидни Суини ("Люблю тебя ненавидеть", "Проклятая дева", "Мадам Паутина", сериалы "Эйфория", "Белый лотос") и Аманда Сейфрид ("Мамма Миа!", "Отверженные", "Манк").

Видео дня

Также в ленте задействованы Брэндон Скленар ("Все закончится на нас", "Роковой месседж", сериалы "Мир Дикого Запада", "1923") и Микеле Морроне ("365 дней", "Непокорная Элис", "Еще одна простая услуга").

Снял "Горничную" Пол Фиг – создатель сериала "Хулиганы и ботаны", а также режиссер ряда эпизодов таких хитов, как "Офис", "Косяки", "Медсестра Джек", "Безумцы" и "Парки и зоны отдыха".

Также он снял несколько известных комедийных фильмов, в том числе "Подружки невесты" (2011), "Шпионка" (2015), "Охотники за привидениями" (2016), "Простая услуга" (2018), "Счастливого Рождества" (2019) и "Еще одна простая услуга" (2025).

Как сообщила пресс-служба кинокомпании Adastra Cinema, в украинский прокат фильм выйдет 1 января 2026 года.

Вас также могут заинтересовать новости: