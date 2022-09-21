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Ольга Робейко
Очаровательная Джулия Робертс в фильме "Билет в рай" / фото planetakino.ua

Получите "Билет в рай": Джулия Робертс и Джордж Клуни выходят на тропу… любви (рецензия)

20:03, 21.09.2022
4 мин. 627

Иногда, изучив актерский состав фильма, не задумываясь, отправляешься в кинотеатр. Так и в случае с новой лентой, вышедшей в украинский прокат, "Билет в рай". В ней секс-символ Джордж Клуни и "красотка" Джулия Робертс играют бывших супругов, испытавших весь спектр бракоразводных эмоций. Герои комедии доказывают в который раз – от любви до ненависти – один шаг. И наоборот!

Если вы устали, силы вас покидают, необходимо что-то светлое, доброе и красивое – рекомендуем посмотреть фильм "Билет в рай" (2022). Вы мгновенно перенесетесь на сказочное Бали, забудете о своих хлопотах, проблемах и мелких ссорах. Яркая картинка, безупречная игра Клуни и Робертс, незамысловатый сюжет – вот что вам поможет отвлечься и уж точно получить эстетическое наслаждение.

"Билет в рай": сюжет фильма с Джулией Робертс и Джорджем Клуни

Сразу предупредим, что ждать от фильма неожиданных сюжетных поворотов не приходится. Все можно предугадать с первых 10 минут ленты. Но это – и плюс ненапряжной киноработы на вечер, каковой мы считаем "Билет в рай".

Итак, к сюжету. Когда-то герои Джорджа Клуни Дэвид и Джулии Робертс Джорджия были счастливы в паре, они даже поженились, в браке у них родилась дочь Лили (Кейтлин Дивер). Но 5 лет семейной жизни "съели" все романтические чувства, и теперь бывшие супруги состязаются в том, кто кого острее потроллит. Спустя почти 20 лет экс-возлюбленные встретились во время вручения их общей дочери диплома юриста. Сразу после торжества Лили отправляется с подругой Рэн (Билли Лурд) на Бали. И здесь начинается самое интересное!

Примерная дочь, мечтающая о карьере юриста, одурманенная красотой Бали и неожиданно встретившая местного парня Гэдэ (Максима Бутье), влюбляется в него и, кажется, неожиданно для самой себя  решает выйти за него замуж.

И в этот момент в игру вступают Дэвид и Джорджия, родители Лили. Они экстренно вместе вылетают на Бали, разработав на ходу коварный план – сорвать свадьбу дочери и не позволить ей погубить свою карьеру, выбрав простого парня с Бали.

Приготовьтесь! Здесь начинаются остроумные шуточки, подколы и много кадров с обаятельными Джулией Робертс и Джорджем Клуни. Они в фильме "Билет в рай" прекрасны без преувеличения!

"Билет в рай": оцениваем актерскую игру

Бессомненно, фильм выезжает на безупречной актерской игре старожилов американского кино – Джулии Робертс и Джорджа Клуни. "Красотке" 54 года, а она выглядит фантастически и проживает роль так же идеально. А самый высокооплачиваемый актер по версии Forbes в 2018-м 61-летний Клуни не изменяет своему амплуа похитителя женских сердец. Добавьте к этому искрометный юмор, романтический антураж и легкий сюжет. На выходе – хорошее послевкусие и вера в любовь сквозь года.

Восхищает то, с какой отдачей играют главные герои фильма! Кажется, заряд их энергии неисчерпаем. Каждая фраза, каждый взгляд и все сцены говорят о том, что и Джордж, и Джулия с годами не растеряли актерское мастерство, а наоборот – аккумулировали его и взрастили.

Отметим, что этот актерский дуэт не новый, они вместе снимались еще в далеком 2001-м в фильме "11 друзей Оушена". Неоднократно ходили слухи, что звезд связывают не только рабочие отношения. Они подогревали эти сплетни во время совместных выходов на красные дорожки. Но и Джордж, и Джулия уверяют: они – друзья. И мы им охотно верим. Вы видели супругу Клуни? Этой очаровательной красотке (Амаль Клуни) невозможно изменить!

Легкие диалоги, необремененные вычурностью образы, естественная красота актеров (да, мы восхищаемся морщинками Джулии) – все это о настоящем, о том, к чему все мы стремимся. После фильма вас ждет ощущение расслабленности и легкой грусти, ведь романтическая комедия смотрится на одном дыхании, очень уж быстро она заканчивается.

Сыгравшая Лили  Кейтлин Дивер / фото planetakino.ua

Отметим, что все другие персонажи в киноработе Ола Паркера (режиссера и сценариста мюзикла "Мама Миа 2") второстепенные, их игра напоминает мазки художника, лишь дополняющие картину, но они не являются центром произведения. Их роли – стереотипные: дочь-отличница, ее подружка без комплексов, идеальный возлюбленный.

Стоит ли смотреть фильм "Билет в рай"?

И да, и нет. Если зритель – любитель глубоких сюжетов и смыслов в фильме – ему не по адресу. Если он ищет киноленту, чтобы расслабиться, насладиться прекрасной картинкой, игрой любимых актеров – welcome. Вы погрузитесь в теплую, почти семейную атмосферу. А это так необходимо в тяжелые времена!

Трейлер фильма "Билет в рай"

Ольга Робейко

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