"Следующий гол – победный": обзор комедии Тайки Вайтити о худшей футбольной сборной в мире

4 января 2024 года в украинский прокат вышла комедия "Следующий гол – победный" о сборной Американского Самоа по футболу, которую в свое время признали худшей в мире. Каким получился новый фильм от режиссера Тайки Вайтити с Майклом Фассбендером в главной роли, читайте в обзоре УНИАН.

УНИАН делится впечатлениями о фильме "Следующий гол – победный" (Next Goal Wins).

О чем новый фильм

Возможно, кому-то в это будет трудно поверить, но в основу сюжета этого фильма легла вполне реальная история. Футбольная команда Американского Самоа, о существовании которого, вероятно, немалая часть зрителей даже не догадывалась, стала всемирно известной после ужасного матча в рамках отбора на Чемпионат мира 2002 года, который она проиграла Австралии со счетом 31:0. Это "достижение" надежно закрепило команду фактически без профессиональных футболистов на последней строчке в рейтинге футбольных сборных мира.

По мере приближения квалификационного раунда Чемпионата мира 2014 года руководство местной федерации футбола решило нанять иностранного тренера, который мог бы изменить худшую футбольную команду в мире и превратить горстку любителей в настоящих футболистов. Впрочем, желающих оказалось совсем немного, а, точнее, один – нидерландско-американский тренер-неудачник Томас Ронген, который как раз переживает очень сложный период жизни. Развод, неконтролируемые вспышки гнева, злоупотребление алкоголем и полная апатия – это лишь последствия гораздо большей личной трагедии.

Разумеется, между весьма специфическими местными жителями-футболистами, чьи нравы и мировоззрение совершенно чужды и непонятны для западного общества, и обиженным на жизнь заморским тренером сначала возникает неприязнь. Он воспринимает свою новую работу как наказание и откровенно презирает местных, тогда как те не спешат доверять ему. Впрочем, у них всего три недели на то, чтобы побороть все противоречия и научиться работать в одной команде, а, главное, заново отыскать смысл жизни и поверить в свои силы.

Актеры и персонажи

Главную роль Томаса Ронгена в фильме исполнил ирландско-немецкий актер Майкл Фассбендер ("Бесславные ублюдки", "Люди Икс", "Стив Джобс", "Стыд"), который в этом году наконец начал возвращаться на "большие экраны" после нескольких лет творческого перерыва, которые он решил уделить семье и карьере автогонщика.

С момента выхода предыдущего фильма с его участием "Люди Икс: Темный Феникс" (2019) Фассбендер успел стать отцом – его жена, шведская актриса Алисия Викандер в 2021 году родила их первенца. Также с 2017 года актер активно участвовал в автомобильных гонках, которые он называет страстью всей жизни – в 2021 году он даже преодолел 24-часовую гонку Ле-Ман в составе немецкой команды Proton Racing на Porsche 911 RSR-19.

Собственно, Фассбендер стал главной звездой фильма "Следующий гол – победный", и тот факт, что он согласился на роль в столь небольшом проекте стал настоящим шоком для других задействованных в фильме актеров.

Среди других известных персонажей в фильме – футболист/ка Джайя Саэлуа, которая стала первым трансгендерным игроком в истории на матчах FIFA World Cup. Его/ее роль досталась небинарной актрисе Каймане, которая, как и ее реальный прототип, идентифицирует себя как фаафафине – это представители третьего пола в культуре Самоа. Они являются неотъемлемой частью местного общества – некоторые сыновья в семьях намеренно воспитываются как женщины, и местные не видят в этом ничего необычного. Правда, подробно в раскрытие этого явления в фильме не углубляются, поэтому если вам интересно – можете потом почитать в Википедии.

Кроме того, среди реально существующих игроков сборной Американского Самоа в фильме был представлен персонаж вратаря Ники Салапу в исполнении австралийского актера и певца Ули Латукефу ("Молодой Скала", "Черный Адам"). Именно Салапу пропустил те печально известные 31 гол в матче 2001 года (справедливости ради, еще больше мячей он отбил, просто остальная команда вообще не умела играть и защиты фактически не было). Тем не менее, ныне уже 43-летний игрок до сих пор является членом сборной команды Американского Самоа.

Также в фильме снялись Элизабет Мосс ("Человек-невидимка" ,"Рассказ служанки"), Бьюла Коале ("Полиция Гавайев"), Рэйчел Хаус ("Моана", "Тор 3") и сам Тайка Вайтити, который, собственно, и снял это фильм – он сыграл небольшую роль местного священника.

Кроме того, изначально в фильме был задействован Арми Хаммер ("Назови меня своим именем", "Смерть на Ниле") – ему досталась роль босса Ронгена Алекса Магнуссена, однако после того как актер был обвинен в сексуальном насилии, его заменили Уиллом Арнеттом (сериал "Миллеры"). Эти сцены пришлось переснять отдельно уже после завершения основных съемок.

О режиссере

Режиссер Тайка Вайтити заявил о себе на весь мир в 2014 году благодаря комедийному фильму ужасов "Что мы делаем в тени", снятому в псевдодокументальном стиле. И уже в конце 2015 года стало известно, что его выбрали режиссером марвеловского фильма "Тор 3" (2017), который был одобрительно воспринят как критиками, так и зрителями.

В течение следующих нескольких лет он активно штурмовал большое кино. Так, в 2019 году вышла грустная трагикомедия Вайтити "Кролик Джоджо", в котором он также сыграл роль воображаемого Адольфа Гитлера. Лента получила большое признание, а Вайтити – "Оскар" за лучший адаптированный сценарий. Далее была работа над сериалами "Что мы делаем в тени" и "Мандалорец", а затем еще "Тор 4".

Фактически над фильмом "Следующий гол – победный" с бюджетом всего 14 миллионов долларов Вайтити работал между основной работой над крупными проектами. Так, съемки начались в конце 2019 года на Гавайях и уже в январе 2020 года они былы завершены. Уже в 2021 году были пересняты отдельные сцены, в которых изначально был задействован Арми Хаммер.

Реакция на фильм

Премьера фильма состоялась в сентябре 2023 года на Международном кинофестивале в Торонто, а в мировой прокат он начал выходить с середины ноября.

Фильм получил смешанные отзывы – если критики восприняли его прохладно, то зрители остались довольны куда больше. Так, сейчас оценка фильма на IMDb составляет 6,6 баллов из 10, тогда как на Rotten Tomatoes он получил лишь 44% одобрения критиков против 84% от зрителей. Между тем, на Metacritic киноэксперты оценили фильм в 44 балла из 100, а широкая аудитория – в 4,8 баллов из 10, что в обоих случаях соответствует характеристике "смешанные или средние отзывы".

Наш вердикт

"Следующий гол – победный" относится к тем проектам, которые одним могут зайти, а другим – вовсе нет. В целом Тайка Вайтити всегда отличался специфическим чувством юмора и необычным видением, поэтому и видим такие противоположные реакции.

Этот фильм отнюдь нельзя назвать проектом из разряда "вау" – он и до развлекательной комедии не дотягивает, и не поражает какой-то художественностью. Это скорее ровная теплая комедия "для своих" с нотками драмы, порой излишне упрощенная. Режиссер Тайка Вайтити сам происходит из маори – коренного народа Новой Зеландии, и в какой-то степени этот фильм не столько о футболе, сколько дань уважения маленькому народу в большом мире, а также попытка познакомить мир с его особенностями. В то же время это история о маленьких радостях и поиске себя.

Фильм подойдет для тех, кто хочет просто провести пару часиков в кино, расслабиться, но не слишком пригрузиться, не ожидая чего-то шедеврального. В конце концов, интересно будет просто окунуться в совсем другую необычную культуру.

Если же вы являетесь фанатом Майкла Фассбендера – тогда точно смело идите в кино.

Общая оценка – 6,5 из 10 баллов.

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Марина Григоренко