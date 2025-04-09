Новые эпизоды хитового сериала для взрослых выйдут уже 15 мая 2025 года.

Стриминговый сервис Netflix показал первый трейлер четвертого сезона анимационного сериала-антологии для взрослых "Любовь, смерть и роботы" (Love, Death & Robots).

Одновременно стало известно, что новый сезон хитового шоу будет насчитывать 10 эпизодов, все они выйдут одновременно 15 мая 2025 года.

Традиционно каждый эпизод этого сериала, основанного на анимационном научно-фантастическом фильме-антологии "Тяжелый металл" 1981 года, рассказывает новую историю, сюжетно не связанную с другими. Впрочем, все их объединяет тематика, указанная в названии сериала: любовь, смерть и роботы. При этом каждый эпизода может содержать лишь один из этих элементов или несколько.

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Над каждым эпизодом работают новые режиссеры, но некоторые из них все же работали над несколькими выпусками.

Руководителем проекта выступает Тим Миллер, который начинал карьеру как специалист по визуальным эффектам, в том числе работая над голливудскими блокбастерами "Люди Икс" (2000) и "Сорвиголова" (2003). Как самостоятельный режиссер Миллер дебютировал в 2016 году с фильмом "Дэдпул", а позже он снял боевик "Терминатор: Фатум" (2019).

Одним из продюсеров сериала выступил Дэвид Финчер ("Семь", "Бойцовский клуб", "Социальная сеть", "Исчезнувшая").

Средняя продолжительность эпизодов – от 4 до 18 минут, поэтому обычно весь сезон можно посмотреть за один вечер (конечно, если есть такое желание).

На данный момент общая оценка сериала на IMDb составляет 8,4 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes он имеет 86% одобрения от критиков и 82% от зрителей. Между тем, на Metacritic кинообозреватели оценили его в 65 из 100 баллов (соответствует характеристике "в целом положительные отзывы"), а широкая аудитория – в 8,1 из 10 баллов (соответствует характеристике "всеобщее признание)".

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