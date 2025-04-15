Лента от творческого объединения ТАБОР будет представлена в программе Двухнедельник режиссеров.

Украинский документальный фильм "Милитантропос" (Militantropos) отобрали в параллельную программу Каннского кинофестиваля 2025 – "Двухнедельник режиссеров".

Фильм создало кинообъединение ТАБОР – режиссеры Елизавета Смит ("Школа №3"), Алина Горлова ("Этот дождь никогда не кончится") и Семен Мозговой ("История зимнего сада"), а также операторы Вячеслав Цветков, Кристина Лизогуб и Денис Мельник. Пока это единственный украинский полнометражный фильм, заявленный в программе одного из важнейших кинофестивалей мира в этом году.

"MILITANTROPOS (лат. "milit" – воин; гр. "antropos" – человек) – сущность, которую приобретает человек, вступая в состояние войны. Этот предельный опыт требует постоянной индивидуальной и коллективной трансформации, поэтому в ситуации потрясения MILITANTROPOS выбирает войну, как единственную возможность, чтобы продолжать существовать", – так объясняет новосозданный термин для названия фильма творческая команда, которая над ним работала.

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Стоит отметить, что участники творческого объединения ТАБОР работают вместе уже не первый год. Каждый раз меняя одну из ролей – режиссера, продюсера или режиссера монтажа, теперь они впервые выступили сорежиссерами.

В то же время фильм авторства ТАБОР в Каннах показывают уже не впервые. Так, в 2022 году в секции "Особый взгляд" состоялась мировая премьера дебютного полнометражного фильма Максима Наконечного "Видение бабочки". В случае с "Милитантропосом" он присоединился как сценарист.

Также в проекте задействован Александр Комаров – украинский философ и военнослужащий, а украинским продюсером ленты выступил Евгений Рачковский (также представляет новый документальный фильм Дмитрия Сухолиткого-Собчука "Тихое наводнение").

Кроме того, к производству ленты присоединились австрийская Mischief Films и французская Les Valseurs Bordeaux.

"Милитантропос" стал частью документального триптиха "Дни, которые хочется забыть". Он будет иметь телеверсию на 90 минут, премьера которой состоится на европейском телеканале ARTE в 2026 году.

"Двухнедельник режиссеров" – это параллельная программа Каннского кинофестиваля, которая существует с 1969 года и за это время стала площадкой для премьер фильмов выдающихся режиссеров, среди которых Джордж Лукас, Мартин Скорсезе, Джим Джармуш, Алекс Гарленд и другие. В 2022 году здесь уже было представлено украинское кино – мировая премьера драмы "Памфир".

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