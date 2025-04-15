Лента показывает исполнителя роли Джеймса Бонда совершенно в новом свете.

Одной из главных премьер этой весны в кинотеатрах Украины можно смело назвать провокационную драму "Квир" (Queer), которая выйдет в прокат с 24 апреля 2025 года.

Действие фильма происходит в начале 1950-х годов в Мехико, где проживает ветеран войны, американец Уильям Ли, перебиваясь временными работами. Блуждая по городским клубам, отчаянно одинокий, опиумно зависимый Ли увлекается значительно младшим моряком Юджином Аллертоном. Куда же приведет их это путешествие?

УНИАН вместе с компанией "Артхаус Трафик" разбирались, почему об этой ленте так много разговоров и почему ее действительно стоит посмотреть?

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Насладиться новой работой режиссера-провокатора

Режиссером ленты является итальянец Лука Гуаданьино, для которого слово "провокация" давно стало частью авторского стиля. Работы постановщика всегда отличаются безграничной телесностью, откровенностью и сексуальностью. Жаркий роман юного парня и взрослого мужчины в "Назови меня моим именем", жуткий ремейк "Суспирии", романтический каннибализм подростков в картине "Целиком и полностью" и страстный поцелуй Зендеи с двумя теннисистами из "Соперников" – "Квир" гармонично вписывается в пеструю фильмографию автора.

Увидеть поразительное перевоплощение известного актера

Главную роль в картине исполнил популярный британский актер Дэниел Крейг, в первую очередь известный благодаря роли Джеймса Бонда в пяти фильмах (2006-2021 годы). Впрочем, его перформанс в "Квире" кардинально отличается от того, что вы привыкли видеть. Вместо соблазнительного, элегантного и самоуверенного секретного агента Крейг предстает в образе одинокого, морально-травмированного и наркозависимого ветерана, единственным утешением которого становится влюбленность в привлекательного юношу.

Погрузиться в жизнь писателя-битника

"Квир" стал экранизацией одноименного автобиографического романа знакового американского писателя Уильяма Барроуза. Он принадлежал к так называемому "бит-поколению", то есть группе американских авторов, которые приобрели популярность в 1950-х годах. Их называли экзистенциалистами и романтиками, богемными и аморальными личностями. Тексты битников полны протеста, экспериментов, черного юмора, запрещенных веществ и сексуальной свободы, в том числе и однополых связей. Режиссеру картины удалось воссоздать этот вайб на большом экране.

Оценить атмосферный саундтрек

Саундтрек, вместе с удивительно стильным визуалом, является одним из главных преимуществ картины. Оригинальные композиции написаны культовым дуэтом экс-музыкантов группы Nine Inch Nails Трентом Резнором и Аттикусом Россом. Однако "Квир" этим не ограничивается и добавляет еще и треки Nirvana, New Order и Prince. Особый символизм можно найти именно в использовании музыки Курта Кобейна, ведь тот был в дружеских отношениях с Барроузом.

Совершить путешествие во времени и пространстве

С первых кадров фильм переносит своего зрителя в совершенно другую реальность. Путешествие начинается в душно-жаркой Мексике 1950-х годов, где текила и мескаль льются рекой. Далее продолжаем тур по живописным городам Латинской Америки, чтобы в финале отправиться в экстремальную экспедицию по диким амазонским джунглям в поисках загадочного растения аяваски, которое обладает психотропными свойствами и якобы дарит телепатические способности тому, кто его попробует.

Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 6,4 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes он получил 77% одобрения от критиков с отличием "Сертифицированная свежесть" и 65% от зрителей. В то же время на Metacritic киноэксперты оценили его в 72 из 100 баллов (соответствует характеристике "в целом положительные отзывы"), а широкая аудитория – в 5,7 из 10 баллов (соответствует характеристике "смешанные или средние отзывы").

Как сообщал УНИАН, те, кто уже не может ждать до 24 апреля, смогут посмотреть "Квира" 19 и 20 апреля в рамках кинофестиваля Sunny Bunny.

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