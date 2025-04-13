Откроет кинофестиваль украинский документальный квир-фильм "Королевы радости".

С 18 по 25 апреля 2025 года в киевском кинотеатре "Жовтень" пройдет уже третий фестиваль квир-кино SUNNY BUNNY ("Солнечный зайчик"), который является одной из конкурсных программ Киевского международного кинофестиваля "Молодость".

В конце этой недели организаторы наконец объявили полную программу кинофестиваля. УНИАН расскажет, на какие фильмы стоит обратить особое внимание.

Фильм-открытие

Начнется фестиваль с показа документального фильма "Королевы радости" (Queens of Joy) 2024 года совместного производства Украины, Франции и Чехии, режиссером которого выступила украинский режиссер и сценарист Ольга Гибелинда ("Города и их герои", "Кое-что").

Видео дня

В центре сюжета – три украинские дрэг-королевы (Дива Монро, Марлен Шкандаль и Аура), которые в начале полномасштабной войны отказываются покидать свою родину. Вместо побега они решают бороться: за свободу, ЛГБТК+ сообщество и само свое существование. От гламура шоу до жестокости войны, фильм следит за их жизнью – полной потерь, страха, а также несокрушимого мужества. Марлен борется со старыми ранами, Дива Монро снова находит себя, а Аура борется за место как в армии, так и на сцене. Благотворительное дрэг-шоу, которое они организовывают в поддержку Украины, превращается в символ единства и стойкости.

Полнометражные фильмы (международная конкурсная программа)

В эту программу вошли 11 полнометражных фильмов 2024-2025 годов выпуска со всего мира, которые раскрывают тему квирности, исследуют телесность, идентичность, потерю, принятие и протест – интимные и визуально смелые:

Проглотить ночь / Eat the Night (триллер/криминал, реж. Жонатан Винель, Каролин Поджи, Франция, 2024) – номинант на квир-пальму Канн 2024;

Вьет и Нам / Viet and Nam (драма/романтика, реж. Минь Куи Чуонг, Вьетнам, Филиппины, Сингапур, Франция, Нидерланды, Италия, Германия, США, 2024) – фильм из программы Канн 2024;

Королевы драмы / Queens of Drama (комедия/мюзикл, реж. Алексис Ланглюа, Бельгия, Франция, 2024) – номинант на квир-пальму Канн 2024;

Грустные шутки / Sad Jokes (комедия/драма, реж. Фабиан Штумм, Германия, 2024);

Четыре матери / Four Mothers (комедия/драма, реж. Даррен Торнтон, Ирландия, Соединенное Королевство, 2024) – приз зрительских симпатий на Лондонском кинофестивале и приз на фестивале в Чикаго;

Прилив / High Tide (драма/романтика, реж. Марко Кальвани, США, 2024);

Сауна / Sauna (драма, реж. Матиас Брое, Дания, 2025) – фильм из программы Sundance 2025;

Ночное действо / Night Stage (мелодрама/триллер, реж. Филипе Матцембахер, Марсио Реолон, Бразилия, 2025);

Онли Лав / Skinny Love (комедия/мелодрама, реж. Сигурдур Антон, Исландия, 2024);

Бесконечность / Endless (драма, реж. Войцех Пусь, Польша, 2024);

Плоды опунции / Cactus Pears (драма, реж. Роган Парашурам Канаваде, Индия, Соединенное Королевство, Канада, 2025) – лента, получившая гран-при жюри кинофестиваля Sundance 2025.

Великобритания: Ретроспектива (внеконкурсная программа)

В рамках этой программы украинские киноманы смогут посмотреть на больших экранах шесть самых известных британских фильмов 1980-х, 1990-х и 2000-х, представляющих многообразие британского квир-кино, анализ его истории, включая стереотипное и шаблонное изображение ЛГБТ+ людей за десятилетия, и прогресс в их изображении в более поздние годы:

Уикенд / Weekend (драма/романтика, реж. Эндрю Хейг, Соединенное Королевство, 2011);

Караваджо / Caravaggio (биография/мелодрама, реж. Дерек Джармен, Соединенное Королевство, 1986);

Морис / Maurice (костюмированная драма/романтика, реж. Джеймс Айвори, Соединенное Королевство, 1987) – с Хью Грантом;

Голод / The Hunger (готика/горор, реж. Тони Скотт, США, 1983) – с Катрин Денев и Дэвидом Боуи;

Бархатная золотая жила / Velvet Goldmine (драма/музыка, реж. Тодд Гейнс, США, Соединенное Королевство, 1998) – с Юэном МакГрегором, Кристианом Бэйлом и Джонатаном Рис-Маерсом, а также участникам группы Placebo;

Немного багряного / A Bit of Scarlet (документальное, реж. Андреа Вайс, Соединенное Королевство, 1997).

Панорама (внеконкурсная программа)

В рамках этой программы покажут шесть самых громких квир-хитов 2024-2025 годов, среди которых победители и участники Берлинале, Sundance, Канн и Венецианского кинофестиваля:

Красавица из Газы / The Belle from Gaza (документальное, реж. Йоланд Зоберман, Франция, 2024);

Свадебный пир / The Wedding Banquet (романтика, реж. Эндрю Ан, США, 2025) – одну из ролей в фильме сыграла Лили Гладстон;

Мечты / Dreams (романтика, реж. Даг Йохан Хёугерюд, Норвегия, 2025) – одну из ролей в фильме сыграла Джессика Честейн;

День Питера Гуджара / Peter Hujar's Day (докудрама, реж. Айра Сакс, США, Германия, 2025) – одну из ролей в фильме сыграл Бен Уишоу;

Квир / Queer (драма/история, реж. Лука Гуаданьино, Италия, США, 2024) – главную роль в фильме сыграл Дэниел Крейг;

Любовники-астронавты / The Astronaut Lovers (комедия/драма, реж. Марко Бергер, Аргентина, Испания, 2024).

Кроме того, в рамках кинофестиваля можно будет посмотреть фильмы в рамках следующих программы: