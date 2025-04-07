Украинские киноманы все же смогут посмотреть на больших экранах провокационную мелодраму "Квир" (Queer) от итальянского режиссера Луки Гуаданьино ("Назови меня своим именем", "Суспирия", "Целиком и полностью", "Соперники").
Как сообщила пресс-служба кинокомпании "Артхаус Трафик", в украинский прокат фильм, снятый по одноименному скандальному роману американского писателя Уильяма Берроуза 1953 года, выйдет уже 24 апреля 2025 года.
Действие фильма происходит в начале 1950-х годов в Мехико, где как раз живет ветеран войны и американский экспатриант Уильям Ли, перебиваясь временными работами. Блуждая по городским клубам, отчаянно одинокий, опиумно зависимый Ли увлекается значительно младшим моряком Юджином Аллертоном. Куда же приведет их это путешествие?
Главные роли в фильме исполнили Дэниел Крейг (франшизы "Джеймс Бонд", "Достать ножи") и Дрю Старки (сериал "Внешние отмели").
Над музыкальным сопровождением ленты работали Трент Резнор (участник группы Nine Inch Nails) и композитор Аттикус Росс ("Социальная сеть", "Душа"), а за визуальную составляющую отвечал постоянный оператор Луки Гуаданьино – Сайомбху Мукдипром, который до этого работал над фильмами "Соперники", "Назови меня своим именем" и "Суспирия".
Мировая премьера фильма состоялась на Венецианском кинофестивале в сентябре 2024 года, а впоследствии он выходил в ограниченный прокат в США и еще нескольких странах.
Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 6,4 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes он получил 77% одобрения от критиков с отличием "Сертифицированная свежесть" и 65% от зрителей. В то же время на Metacritic киноэксперты оценили его в 72 из 100 баллов (соответствует характеристике "в целом положительные отзывы"), а широкая аудитория – в 5,7 из 10 баллов (соответствует характеристике "смешанные или средние отзывы").