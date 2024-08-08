Сколько надо было заплатить Кейт Бланшетт, чтобы она на это согласилась: обзор фильма "Бордерлендс"

УНИАН делится впечатлением о трэшевом боевике Borderlands, основанном на популярной одноименной серии видеоигр.

8 августа 2024 года в украинский прокат вышла экранизация серии видеоигр от Gearbox Software "Бордерлендс" (Borderlands), создателям которого удалось заманить в команду звездный актерский состав во главе с оскароносной Кейт Бланшетт. Что не так с фильмом, который уже успел получить разгромные отзывы от критиков, читайте в обзоре УНИАН.

О чем новый фильм

Фильм снят по мотивам одноименной серии видеоигр от Gearbox Software, первый выпуск которой вышел еще в 2009 году.

Главная героиня – преступница с загадочным прошлым Лилит, которая возвращается на свою родную планету Пандору, чтобы найти пропавшую дочь главы мощной корпорации Атласа – Тину, которая может обладать ключом к невероятной силе.

В процессе поисков героиня понимает, что все на самом деле не так, как ей говорили. Теперь Лилит приходится объединиться с Тиной, ее защитником Кригом, бывшим элитным наемником Роландом, сумасшедшей ученой Таннис и придурковатым роботом Железякой, чтобы выжить самим и спасти других.

Авторы фильма

Режиссером фильма выступил Элай Рот, наиболее известный по фильмам "Хостел", "Грайндхаус: День Благодарения" и "Жажда смерти". Учитывая его послужной список, в принципе, ничего кроме лютого трэша от него ожидать и не стоило – да, у Рота ранее были интересные работы, но весьма специфические.

А вот ситуация со сценаристом дала зрителям ложные надежды. Дело в том, что в начале сценарий к фильму писал Крейг Мезин – автор хитовых сериалов "Чернобыль" и "Последние из нас" (который был весьма удачной экранизацией видеоигры). Собственно, увидев это имя, многие ожидали от "Бордерлендс" чего-то достойного. Впрочем, позже выяснилось, что Мезин покинул проект и вообще убрал свое имя из титров, а после него сценарий переписали режиссер Элай Рот и сценарист Джо Кромби.

Поскольку в украинской версии "Википедии" Мезин до сих пор значится в сценаристах фильма, советуем вам обратить внимание на вышеизложенное и не порочить честь уважаемого кинеметографиста.

Актеры и персонажи

Каким-то образом авторам фильма пришлось заманить впечатляющий актерский состав. Роль Лилит в фильме исполнила оскароносная Кейт Бланшетт (трилогия "Властелин колец", "Елизавета", "Авиатор", "Кэрол"), а доктора Патрисию Таннис сыграла тоже оскароносная Джейми Ли Кертис (франшиза "Хэллоуин", "Рыбка по имени Ванда", "Все везде и сразу") – и мы до сих пор гадаем, сколько же им за это заплатили, ведь они, похоже, даже не слишком старались.

Роланда сыграл комик Кевин Харт (франшиза "Джуманджи", "Форсаж: Хоббс и Шоу", "Очень страшное кино 3") – для него такой жанр является привычным делом, так что сильно напрягаться ему тоже не пришлось, отработал на автомате.

Малышку Тину сыграла восходящая звезда Ариана Гринблатт ("Мстители: Война бесконечности", "65", "Барби"), а Крига – немецко-румынский экс-боксер Флориан Мунтяну, который после завершения спортивной карьеры подался в кино (франшиза "Крид", где он сыграл Виктора Драго, фильм "Шан-Чи и Легенда Десяти Колец" и сериал "Викинги: Вальгалла").

Железяку озвучил Джек Блэк (франшиза "Джуманджи", "Школа рока", "Супербратья Марио"), но украинские зрители его работу оценить не смогли – в дубляже за него отдувался украинский актер. Кстати, адаптация фильма под украинский язык была в данном случае весьма неплохой – с несколькими достойными шутками.

Также в фильме задействованы Эдгар Рамирес ("Цель номер один", "Круиз по джунглям"), Хейли Беннетт ("Девушка в поезде", "Дьявол всегда здесь"), Оливер Рихтерс ("Черная вдова", "Индиана Джонс и реликвия судьбы"), Джина Гершон ("Шоугерлс", "Без лица", "Не смотри вверх"), Янина Гаванкар (сериалы "Настоящая кровь", "Сонная лощина", "Утреннее шоу") и другие.

Реакция на фильм

Сразу после премьеры 6 августа соцсети заполонили разгромные отзывы о "Бордерлендс" от критиков – они называли фильм "полным провалом", "катастрофой", "несмешным" и "визуально отвратительным".

На данный момент оценка фильма на IMDb составляет 5,1 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes он получил 0% одобрения от критиков – по итогам первых десяти отзывов. Между тем, на Metacritic киноэксперты оценили его в 33 из 100 баллов, что соответствует характеристике "в целом негативные отзывы".

Наш вердикт

"Бордерлендз" можно назвать фильмом, который не оправдал даже те небольшие ожидания, которые у вас могли быть по отношению к нему. Он мог бы быть развлекательным фильмом "под попкорн и пивко", но по факту является одновременно скучным и смазанным, выглядя скорее как примитивная видеоигра. Собственно, по большей части он и построен по принципу видеоигры, но в худшем смысле этого слова.

К графике в фильме тоже есть большие вопросы, особенно в финальной части. На работу над ним якобы потратили более 100 миллионов долларов, но, похоже, большая часть этих денег ушла на гонорары топ-звездам – ведь спецэффекты в концовке фильма были просто ужасны, даже в видеоиграх картинка лучше.

При этом фильм нельзя назвать развлекательным зрелищем – там довольно примитивный юмор, а персонажи настолько придурковатые, что аж бесят. Если, например, "Дэдпулу" удалось кринж вывести на высокий уровень, в данном случае создатели скорее провалились.

Плюс зрителям недостаточно объяснили некоторые моменты в фильм – возможно, фанаты видеоигры знают больше, но у негеймеров могли остаться вопросы.

Так что, на этот фильм совсем не стоит идти в кино? – спросите вы. Возможно, под правильное настроение и ожидания он зайдет неплохо. "Бордерлендс" – скорее из категории тех фильмов, на которые можно сходить с друзьями, чтобы скоротать время, но потом сразу же забыть о нем.

Общая оценка – 4 из 10 баллов.

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Марина Григоренко