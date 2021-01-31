Михаил Заливако - новый "холостяк" / фото СТБ
5 марта 2021 года состоится премьера самого ожидаемого романтического реалити весны "Холостяк-11". Читайте также"Холостячка": стало известно, вместе ли Мишина и Эллерт после шоу (фото)
Об этом сообщила пресс-служба телеканала СТБ.
Главным героем нового сезона шоу стал успешный бизнесмен из Харькова, учредитель логистической компании Михаил Заливако.
И пока остаются считанные недели до старта проекта, представлен первый промо-ролик шоу "Холостяк-11".
Новый "холостяк": что о нем известно
- Главным героем шоу "Холостяк-11" стал 31-летний бизнесмен из Харькова, учредитель логистической компании Михаил Заливако.
- Также мужчина занимается спортом, любит экстрим. "Я не представляю свою жизнь без бизнеса... А спорт приучил меня к дисциплине, выдержке и пунктуальности", – говорит "холостяк".
- Как рассказал Михаил, на проект он пришел за любовью. Он уверен, что сможет встретить здесь свою девушку.
- Съемки 11 сезона романтического реалити "Холостяк" уже стартовали. Ведущий проекта – Григорий Решетник.
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