Зрителей "Холостяка" ждут незабываемые свидания, эмоции и истории.

5 марта 2021 года состоится премьера самого ожидаемого романтического реалити весны "Холостяк-11". Читайте также"Холостячка": стало известно, вместе ли Мишина и Эллерт после шоу (фото)

Об этом сообщила пресс-служба телеканала СТБ.

Главным героем нового сезона шоу стал успешный бизнесмен из Харькова, учредитель логистической компании Михаил Заливако.

И пока остаются считанные недели до старта проекта, представлен первый промо-ролик шоу "Холостяк-11".

Новый "холостяк": что о нем известно

Главным героем шоу "Холостяк-11" стал 31-летний бизнесмен из Харькова, учредитель логистической компании Михаил Заливако.

Также мужчина занимается спортом, любит экстрим. "Я не представляю свою жизнь без бизнеса... А спорт приучил меня к дисциплине, выдержке и пунктуальности", – говорит "холостяк".

Как рассказал Михаил, на проект он пришел за любовью. Он уверен, что сможет встретить здесь свою девушку.

Съемки 11 сезона романтического реалити "Холостяк" уже стартовали. Ведущий проекта – Григорий Решетник.

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Автор: Ольга Робейко