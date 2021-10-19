Вечером в понедельник, 18 октября, в Лос-Анджелесе состоялась долгожданная премьера супергеройского фильма "Вечные" от студии Marvel.
Представить картину вместе с режиссером ленты Хлоей Чжао пришли актеры, исполнившие в фильме главные роли.
В частности, на премьере можно было заметить Анджелину Джоли, которая появилась в сопровождении пятерых детей: 20-летнего Мэддокса, 16-летней Захары, 15-летней Шайло и 13-летних Вивьен и Нокс.
Анджелина надела коричневое платье Balmain и дополнила образ необычным золотым аксессуаром, украсившим ее подбородок.
Актриса Сальма Хайек тоже пришла на премьеру не одна, а со своей 14-летней дочкой Валентиной Паломой.
На публике Хайек появилась в черно-золотом платье Gucci с глубоким декольте.
Кроме них на премьере "засветились" звезды "Игры престолов" Кит Харингтон и Ричард Мэдден и многие другие.
Фильм "Вечные" от студии Marvel: что известно о картине
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Это 26-й по счету фильм кинематографической вселенной Marvel.
Режиссером картины выступила Хлоя Чжао. Она написала сценарий вместе с Патриком Берли и братьями Райаном и Мэттью Фирпоruen.
Главные роли исполнили Джемма Чан, Ричард Мэдден, Кумэйл Нанджиани, Лия Макхьюruen, Брайан Тайри Генри, Лорен Ридлофф, Барри Кеоган, Дон Лиruen, Гил Бирмингем, Хариш Пательruen, Кит Харингтон, Сальма Хайек и Анджелина Джоли.
Сюжет. Фильм повествует о том, как бессмертная инопланетная раса, спустя тысячи лет выходят из тени, чтобы защитить Землю от своих злых собратьев, Девиантов.
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