Актриса Анджелина Джоли пришла на премьеру в сопровождении пятерых детей, а Сальма Хайек – с дочкой.

Вечером в понедельник, 18 октября, в Лос-Анджелесе состоялась долгожданная премьера супергеройского фильма "Вечные" от студии Marvel.

Представить картину вместе с режиссером ленты Хлоей Чжао пришли актеры, исполнившие в фильме главные роли.

В частности, на премьере можно было заметить Анджелину Джоли, которая появилась в сопровождении пятерых детей: 20-летнего Мэддокса, 16-летней Захары, 15-летней Шайло и 13-летних Вивьен и Нокс.

Анджелина надела коричневое платье Balmain и дополнила образ необычным золотым аксессуаром, украсившим ее подбородок.

Актриса Сальма Хайек тоже пришла на премьеру не одна, а со своей 14-летней дочкой Валентиной Паломой.

На публике Хайек появилась в черно-золотом платье Gucci с глубоким декольте.

Кроме них на премьере "засветились" звезды "Игры престолов" Кит Харингтон и Ричард Мэдден и многие другие.

Фильм "Вечные" от студии Marvel: что известно о картине

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Это 26-й по счету фильм кинематографической вселенной Marvel.

Режиссером картины выступила Хлоя Чжао. Она написала сценарий вместе с Патриком Берли и братьями Райаном и Мэттью Фирпоruen.

Главные роли исполнили Джемма Чан, Ричард Мэдден, Кумэйл Нанджиани, Лия Макхьюruen, Брайан Тайри Генри, Лорен Ридлофф, Барри Кеоган, Дон Лиruen, Гил Бирмингем, Хариш Пательruen, Кит Харингтон, Сальма Хайек и Анджелина Джоли.

Сюжет. Фильм повествует о том, как бессмертная инопланетная раса, спустя тысячи лет выходят из тени, чтобы защитить Землю от своих злых собратьев, Девиантов.

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Автор: Катерина Шварц