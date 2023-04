Фильм "Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах" выйдет 17 ноября 2023 года.

Кинокомпания Lionsgate выпустила первый трейлер подростковой экшн-антиутопии "Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах" (The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes), который станет приквелом популярной серии фильмов "Голодные игры" с Дженнифер Лоуренс.

События фильма будут разворачиваться за десятки лет до событий основной франшизы и будут рассказывать о создании жестоких соревнований под названием "Голодные игры", которые изначально были наказанием для населения за бунт многолетней давности, но со временем превратились в развлекательное шоу, транслируемое на всю страну. В частности, в центре сюжета будет рассказ о молодости будущего диктатора пост-апокалиптического государства Панем Кориолана Сноу. Накануне 10-х игр 18-летний Сноу стал наставником Люси Грей Бэрд из 12 дистрикта, и это навсегда изменило их судьбы.

Главные роли в фильме исполнили Том Блайт (сериал "Билли Кид") и Рэйчел Зеглер ("Вестсайдская история", "Шазам! Ярость богов", "Белоснежка"). Также в фильме задействованы Хантер Шефер ("Эйфория"), Джейсон Шварцман (почти все фильмы Уэса Андерсона), Питер Динклэйдж ("Игра престолов", "Три билборда на границе Эббинга, Миссури", "Аферистка"), Виола Дэвис ("Вдовы", "Отряд самоубийц", "Эйр") и другие.

Режиссером фильма выступил Фрэнсис Лоуренс, на счеты которого такие фильмы, как "Константин", три из четырех частей оригинальных "Голодных игр" и "Страна снов".

В прокат фильм выйдет 17 ноября 2023 года.

Франшиза "Голодные игры"

Все фильмы франшизы "Голодные игры" основаны на одноименных романах американской писательницы Сьюзен Коллинз. Первый роман оригинально трилогии вышел в 2008 году, еще два вышли в 2009 и 2010 году. Все они мгновенно становили бестселлерами.

Вскоре Коллинз продала права на экранизацию романов компании Lionsgate, а первый фильм вышел в прокат уже в 2012 году. Всего по мотивам первой трилогии вышло четыре фильма с Дженнифер Лоуренс и Лиамом Хэмсвортом в главных ролях. Все они получили довольно хорошие отзывы, внушительную фантскую базу и отметились высокими кассовыми сборами.

В 2020 году стало известно, что Сюзанна Коллинз выпустит приквел трилогии, события которого будут происходить за 64 года до "Голодных игр".

