В Голливуде экранизируют приквел "Голодных игр"

Новый фильм расширит и углубит вселенную "Голодных игр", рассказав о молодости Кориолана Сноу.

Студия Lionsgate работает над экранизацией романа «Баллада о певчих птицах и змеях», который станет приквелом и спин-оффом книжной серии «Голодные игры». Ранее Lionsgate успешно экранизировала «Голодные игры» с Дженифер Лоуренс в главной роли.

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Как сообщает THR, сама книга писательницы Сьюзан Коллинз должна появиться на полках магазина 19 мая. Новый роман расширит и углубит вселенную «Голодных игр», рассказав о молодости Кориолана Сноу – будущего диктатора пост-апокалиптического государства Панем.

Режиссером киноадаптации станет Френсис Лоуренс, который работал над большинством экранизаций «Голодных игр», а сценаристами выступят Майкл Арндт и сама Сьюзан Коллинз.

О кастинге будущей картины пока ничего не известно.

"Голодные игры" — трилогия американской писательницы Сьюзен Коллинз о Катнис Эвердин, которая вынуждена участвовать в так называемых "голодных играх". Книжная серия была экранизирована. Главную роль в фильме исполнила Дженнифер Лоуренс.

Все четыре фильма франшизы в сумме собрали в прокате около трех миллиардов долларов.