Стала известна дата выхода продолжения фильма 'Горничная' с Сидни Суини

Создатели также рассказали, когда планируется начало съемок.

Продолжение нашумевшего американского триллера "Горничная" (The Housemaid) с актрисой Сидни Суини в главной роли выйдет на экраны через год.

Как сообщает издание Variety, создатели будущей ленты объявили дату долгожданной премьеры – 17 декабря 2027 года.

"Это ровно через два года после выхода оригинальной "Горничной", которая стала коммерческим хитом, собрав почти 400 миллионов долларов в мировом прокате при бюджете в 35 миллионов долларов", – отмечают они.

К слову, будущий фильм будет называться "Секрет горничной". Он, как и первая часть, основан на романе трилогии писательницы Фриды Мак-Фадден. Режиссером снова будет Пол Файг, а сценаристкой – Ребекка Сонненшайн, которая адаптировала первую книгу для экранизации.

Кстати, после успеха картины компания Lionsgate сразу согласовала участие Сидни Суини и Мишеля Морроне в продолжении. Само же производство начнется в этом году.

