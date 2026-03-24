Стало известно, какая актриса сыграет в продолжении фильма 'Горничная' с Сидни Суини

В первой части главные роли исполнили Сидни Суини и Аманда Сейфрид.

Нашумевший американский триллер "Горничная" (The Housemaid) получил немало положительных отзывов от зрителей, поэтому создатели решили снять продолжение картины. И на днях стали известны первые подробности будущего фильма.

Как пишет издание Deadline, к актерскому составу второй части ленты присоединится Кирстен Данст. Она будет играть одну из главных ролей вместе с Сидни Суини.

"Для меня большая честь представить на экране следующую главу "Горничной" вместе с Кирстен Данст. Она - икона. Ее карьера отражает необычайный диапазон и бесстрашие. Наряду с всегда магнетичной Сидни Суини она станет электризующей силой в мире, где ничто никогда не бывает таким, каким кажется", - отметила президент Lionsgate Motion Picture Group Эрин Вестерман.

Режиссером будущей картины станет Пол Файг, продюсером – Тодд Либерман, исполнительным продюсером – Карли Элтер. Все они работали над первой частью. Сценаристка Ребекка Сонненшайн, которая адаптировала первую книгу для хитового фильма, также возвращается в команду, чтобы написать сценарий к "Секрет горничной".

К слову, первый фильм "Горничная" собрал 133 миллиона долларов за первые две с половиной недели проката. Следующая часть под названием "Секрет горничной" будет основана на романе трилогии писательницы Фриды Мак-Фадден. После успеха компания Lionsgate быстро привлекла Суини к новым съемкам, но также подчеркнула, что им нужна еще одна звезда первой величины.

Напомним, ранее стало известно, что старые "Люди Икс" возвращаются.

Вас также могут заинтересовать новости: