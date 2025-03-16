Уже началась работа над перезапуском культовой картины.

Американский молодежный сериал 1990-х "Баффи – истребительница вампиров" возвращается на экраны. Об этом стало известно в феврале 2025 года, а на этот раз звезда картины - американская актриса Сара Мишель Геллар - подтвердила новость и объявила, что уже идет работа над перезапуском картины.

Как пишет издание People, исполнительницы роли охотницы на вампиров Баффи на этот раз перевоплотится в другого персонажа. Она сыграет эпизодическую роль в новом сериале. Кто исполнит роль Баффи - пока неизвестно.

Однако Геллар поделилась, что спустя более 20 лет после выхода последней серии картины перезапуск официально в работе. Работа над новым проектом, по ее словам, продвигается быстрее, чем она ожидала.

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"Мы открыли наши офисы, а это означает, что дела продвигаются, возможно, быстрее, чем я ожидала. Но я думаю, что это будет длительный процесс. Чтобы сделать это так, как нужно, всем нам нужно набраться терпения, потому что это не то, что просто так произойдет", - рассказала знаменитость.

Режиссером нового сериала станет обладательница премии "Оскар" Хлои Чжао. Она выступит не только постановщицей пилотного эпизода, но и исполнительным продюсером сериала. Сценарий напишут сестры Нора и Лила Цукерман. Производством будут заниматься 20th Television и Searchlight Television, продюсерами станут Гейл Берман, Фран и Каз Кузуи, Долли Партон. Подробности сюжета картины пока держат в секрете, как и дату премьеры.

"Баффи – истребительница вампиров" увидел свет в 1997 году и выходил до 2003-го. В 90-х он был одним из самых популярных сериалов среди молодежи. В картине рассказывается об охотнице на вампиров Баффи Саммерс. У нее есть сверхъестественные способности, которые помогают ей бороться со злом в городе Саннидейл. Она обладает сверхъестественной скоростью и боевыми навыками.

Вместе с друзьями Уиллоу, Зандером и Рупертом Джайлзом она ведет борьбу против зла, одновременно сталкиваясь с проблемами подросткового возраста, в частности, любовью, дружбой, учебой.

Напомним, ранее умерла звезда "Сплетницы" и "Баффи - истребительница вампиров" Мишель Трахтенберг. 39-летнюю актрису нашли мертвой в квартире в Нью-Йорке.

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