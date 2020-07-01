Яркие и вкусные тарталетки: как приготовить аппетитную закуску

Закуска в тарталетках выглядит очень красиво, поэтому их часто готовят на праздники и фуршеты.

Тарталетки – корзинки из теста, которые наполняют различными начинками. Выпекают их как отдельно, так и вместе с наполнением.

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В целом это очень простая в приготовлении и вкусная закуска. Для начинки могут использоваться сыр, огурцы, грибы, курятина, икра, тунец, креветки, печень и многое другое. Готовят также и сладкие тарталетки, например, с фруктами.

Закуска в тарталетках выглядит красиво и аппетитно, поэтому их часто готовят на праздники и фуршеты. Подают их обычно как холодную закуску, но при желании можно презентовать и в горячем виде.

Горячие тарталетки с начинкой

Куриное филе - 200 г

Лук репчатый - 50 г

Шампиньоны - 150 г

Слоеное тесто - 200 г

Петрушка - 20 г

Твердый сыр - 50 г

Соль - по вкусу

Перец черный молотый - по вкусу

Растительное масло - 40 мл

Куриное филе отварить в слегка подсоленной воде в течение 15 минут с момента закипания, затем вытащить и дать немного остыть, после чего очень мелко порезать.

Раскатать тесто в очень тонкий пласт, порезать на квадраты. Каждый квадрат выложить в формочки для маффинов, накрыть тесто небольшими кусочками пергамента и насыпать груз в виде фасоли или гороха. Отправить формы с тестом в духовку, разогретую до 180°С и выпекать в течение 20 минут.

Лук очистить, нарезать маленькими кубиками. Грибы помыть, также порезать небольшими кубиками. Обжарить лук на растительном масле до золотистого, добавить грибы и продолжить жарить еще 5-7 минут. Выложить куриное филе к луку и грибам, слегка обжарить все вместе. Затем налить немного бульона, в котором варилось филе, посолить, поперчить, готовить еще 7 минут. Петрушку измельчить, выложить в начинку, перемешать.

Убрать из тарталеток бобовые и наполнить их подготовленной начинкой. Сыр потереть на терке, выложить поверх начинки и отправить в духовку. Запекать при той же температуре в течение 10 минут или пока сыр на поверхности не расплавится. Готовые тарталетки подавать к столу в горячем виде.

Тарталетки из картофеля с куриным филе

Картофель - 8 шт.

Куриное филе - 700 г

Майонез - 200 г

Чеснок - 3 зубч.

Сыр - 200 г

Зеленый лук - по вкусу

Куриное филе нарезать средними кубиками. В сковороду налить воду (около стакана), добавить майонез и выложить кусочки куриного филе. Посолить. Тушить под крышкой 30 минут. Добавить нарезанный чеснок.

Картофель почистить и потереть на терке, посолить.

Формочки для кексов хорошо смазать подсолнечным маслом. Выложить в них тертую сырую картошку так, чтобы она имела форму корзинок. В середину выложить курицу с чесноком.

Положить в разогретую духовку до 240°С на 20-25 минут.

Потереть сыр и порезать зеленый лук, перемешать.

Достать тарталетки из духовки и посыпать их сверху сыром с луком. Еще раз отправить их в духовку, на 5-10 минут.

Жульен с курицей в тарталетках

Для тарталеток

Куриные яйца - 1 шт.

Пшеничная мука - 300

Сливочное масло - 180 г

Сметана - 150 мл

Соль - 2 г

Разрыхлитель - 2 г

Для Жульена

Сметана - 150 мл

Соль - по вкусу

Опята - 200 г

Лук репчатый - 1 шт.

Чеснок - 1 зубч.

Куриное филе - 300 г

Твердый сыр - 100 г

Растительное масло - 2 ст.л.

Перец черный молотый - по вкусу

Готовим песочное тесто. В миску вбить куриное яйцо, добавить щепотку соли, взбить его вилкой. Добавить сметану, размягченное сливочное масло и перемешать. Всыпать просеянную муку с разрыхлителем, перемешать. Замесить эластичное гладкое тесто, убрать его на полчаса в холодильник.

Тесто поделить на несколько частей. Каждую из них раскатать в тонкий пласт толщиной около 0,3 сантиметра. Стаканом вырезать кружочки, под размер формы для выпечки тарталеток.

Форму смазать маслом, выложить в каждую тесто, накрыть крышкой. Жарить на плите около 10 минут. Срезать лишнее тесто с готовых тарталеток, дать им остыть.

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Грибы промыть, отварить в подсоленной воде до готовности, затем обжарить на подсолнечном масле с порезанными на кольца репчатым луком до румяной.

Куриное филе отварить в подсоленной воде с добавлением нескольких горошин черного перца и лаврового листа, бульон слить, мясу даем остыть. Разрезать мясо на небольшие кусочки и обжарить его на растительном масле до зарумянивания.

Соединить в сковороде грибы и курицу, залить сметаной, посолить и поперчить. Пассеровать на медленном огне около 5 минут. Добавить мелко порубленный чеснок для аромата, перемешать. В тарталетки положить приготовленный Жульен.

Твердый сыр натереть на мелкой терке и щедро посыпать им содержимое тарталеток. Поместить тарталетки в форму, застеленную пергаментом. Духовку разогреть до 180°С. Запекать тарталетки с Жульеном около 15 минут.

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