Нежнейшее песочное печенье: как приготовить вкусное домашнее лакомство

Такое печенье является довольно хрупким и буквально тает во рту!

Песочное печенье – прекрасное дополнение к чаю или кофе в кругу семьи, или для угощения гостей!

Благодаря хрупкой структуре они очень рассыпчатые и в то же время невероятно нежные. Песочное печенье буквально тает во рту и долго не черствеет.

Простое песочное печенье

Масло сливочное (комнатной температуры) - 150 г

Мука - 2 ст. (300 г)

Сахар - 5 ст. л.

Шоколад для украшения - по желанию

Размягченное сливочное масло растереть с 4 столовыми ложками сахара. Добавить просеянную муку и быстро собрать песочное тесто в шар. Если тесто не собирается, а рассыпается, то добавить еще 1-2 столовые ложки размягченного сливочного масла или одну-две ложки холодной воды.

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Тесто раскатать на посыпанном мукой столе в пласт толщиной 1,25 см. Посыпать сахаром. Вырезать из теста печенье формочками или ножом. Выложить их на противень.

Выпекать печенье в разогретой до 180°С духовке в течение 20 минут. Снять с противня и охладить на решетке. Готовое печенье по желанию можно украсить, обмакнув его в растопленный шоколад.

Печенье "Курабье"

Мука - 300 г

Сливочное масло - 180 г

Яичные белки - 2 шт.

Сахарная пудра - 90 г

Ванильный сахар - 10 г

Разрыхлитель - 1 чн.л.

Джем - 2 ст.л.

Мягкое сливочное масло взбить до бела. Добавить сахарную пудру и белки, не прекращая взбивать. Далее добавить сразу ванильный сахар, муку и разрыхлитель.

Замесить быстро тесто. Набрать тесто в кулинарный мешок, насадка должна быть закрытая звезда. Выжать из него печенье. И сразу отправить в разогретую духовку до 190°С на 10 минут.

Готовое печенье достать и сразу в серединку положить джем. Дать печенью остыть, после чего можно лакомиться им с чаем или кофе.

Американское песочное печенье с шоколадной крошкой

Масло сливочное - 100 г

Яйцо - 1 шт.

Мука - 200 г (1,5 ст.)

Разрыхлитель - 1 ч. л.

Сахар - 100 г

Ванильный сахар - 1 ч. л.

Шоколад - 100 г

Растопить сливочное масло, растереть его с сахаром. Вбить яйцо и перемешать. Всеять муку, добавить разрыхлитель и ванильный сахар.

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Порубить шоколад. Добавляем его к тесту.

Вылепить кружочки. Можно раскатать тесто в пласт и вырезать из него кружочки. Выпекать песочное печенье с шоколадной крошкой при температуре 190°С примерно 20-25 минут (в зависимости от духовки), в общем – до готовности.

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