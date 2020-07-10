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Нежнейшее песочное печенье: как приготовить вкусное домашнее лакомство

11:24, 10 июля 2020
Праздники
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Рассыпчатое песочное печенье - лучший рецепт / фото ua.depositphotos.com

Благодаря хрупкой структуре они очень рассыпчатые и в то же время невероятно нежные. Песочное печенье буквально тает во рту и долго не черствеет.

Простое песочное печенье

  • Масло сливочное (комнатной температуры) - 150 г
  • Мука - 2 ст. (300 г)
  • Сахар - 5 ст. л.
  • Шоколад для украшения - по желанию

Размягченное сливочное масло растереть с 4 столовыми ложками сахара. Добавить просеянную муку и быстро собрать песочное тесто в шар. Если тесто не собирается, а рассыпается, то добавить еще 1-2 столовые ложки размягченного сливочного масла или одну-две ложки холодной воды.

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Тесто раскатать на посыпанном мукой столе в пласт толщиной 1,25 см. Посыпать сахаром. Вырезать из теста печенье формочками или ножом. Выложить их на противень.

Выпекать печенье в разогретой до 180°С духовке в течение 20 минут. Снять с противня и охладить на решетке. Готовое печенье по желанию можно украсить, обмакнув его в растопленный шоколад.

Печенье "Курабье"

  • Мука - 300 г
  • Сливочное масло - 180 г
  • Яичные белки - 2 шт.
  • Сахарная пудра - 90 г
  • Ванильный сахар - 10 г
  • Разрыхлитель - 1 чн.л.
  • Джем - 2 ст.л.

Мягкое сливочное масло взбить до бела. Добавить сахарную пудру и белки, не прекращая взбивать. Далее добавить сразу ванильный сахар, муку и разрыхлитель.

Как приготовить нежное песочное печенье / фото ua.depositphotos.com

Замесить быстро тесто. Набрать тесто в кулинарный мешок, насадка должна быть закрытая звезда. Выжать из него печенье. И сразу отправить в разогретую духовку до 190°С на 10 минут.

Готовое печенье достать и сразу в серединку положить джем. Дать печенью остыть, после чего можно лакомиться им с чаем или кофе.

Американское песочное печенье с шоколадной крошкой

  • Масло сливочное - 100 г
  • Яйцо - 1 шт.
  • Мука - 200 г (1,5 ст.)
  • Разрыхлитель - 1 ч. л.
  • Сахар - 100 г
  • Ванильный сахар - 1 ч. л.
  • Шоколад - 100 г

Растопить сливочное масло, растереть его с сахаром. Вбить яйцо и перемешать. Всеять муку, добавить разрыхлитель и ванильный сахар.

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Порубить шоколад. Добавляем его к тесту.

Вылепить кружочки. Можно раскатать тесто в пласт и вырезать из него кружочки. Выпекать песочное печенье с шоколадной крошкой при температуре 190°С примерно 20-25 минут (в зависимости от духовки), в общем – до готовности.

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