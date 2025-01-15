Украинская Масленица имеет свои уникальные традиции, отличные от российских.

Уже скоро в Украине наступит Масленица 2025 - один из самых вкусных праздников в году, посвященный встрече весны. Он имеет много народных названий - Масница, Пущення, Сыропуст, Сыропустная, Сырная или Жирная неделя, Колодий.

У многих украинцев Масленица ассоциируется с приготовлением блинов. На самом деле эта традиция возникла в советские времена и не связана с Украиной. Однако у нас есть свои обычаи празднования, которые стоит помнить и чтить. Узнайте, когда Масленица в 2025 году будет по новому стилю и как её отмечали наши предки.

Когда начинается Масленица в 2025 году

Дата, когда Масленица в Украине, меняется каждый год, ведь праздник привязан к Пасхе. Как понятно из названия, Сырная неделя отмечается на протяжении семи дней, а начинается за 56 дней до Воскресения Христового.

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Пасха 2025 наступит 20 апреля. А это значит, что Масленицу 2025 Украина отметит с 24 февраля по 2 марта.

Что такое Масленица и как она появилась

Масленица - это восточнославянское языческое торжество встречи весны и проводов зимы. Этот праздник известен у украинцев, словаков, болгар, сербов, поляков и других славянских народов.

Праздник Колодий считается чисто языческим. После крещения Руси церковь пыталась "узаконить" праздник и добавила его в церковный календарь, но языческие традиции так и не были забыты. Православная Масленица наступает за неделю до начала Великого поста, и это последний перед Пасхой период, когда ещё можно есть молочные продукты и жениться.

У наших предков Масленица считалась женским праздником. По давним обычаям, в течение этой недели мужчинам стоит прислушиваться к женщинам и выполнять их капризы. Юноши дарили девушкам подарки и лакомства.

Сырная неделя у украинцев была периодом свадеб. В этот период неженатых юношей в шутку наказывали, привязывая к их ногам колодку. С ней мужчина должен был ходить пока не угостит женщин сладостями или алкоголем, или не откупится ожерельем. Таким образом парней поощряли жениться до поста.

Как отметить Масленицу

На украинскую Масленицу принято лепить вареники с творогом и сметаной, творожные пироги, а также тонкие пресные налистники. Из соленых блюд готовили капустняк и тушеную капусту, холодец из свиных ножек, рыбный борщ. Количество мясо уменьшается, чтобы подготовить организм к Великому посту.

Каждый день масленичной недели имеет свои обычаи. Например, в понедельник женщины изготовляли колодки, а во вторник их крестили. У четверг подруги собирались вместе, выпивали и гуляли. В пятницу зять угощал тещу, а в субботу - невестка свекровь. В воскресенье была кульминация гуляний.

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