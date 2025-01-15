Какого числа Масленица / коллаж УНИАН, фото УНИАН, ua.depositphotos.com

Уже скоро в Украине наступит Масленица 2025 - один из самых вкусных праздников в году, посвященный встрече весны. Он имеет много народных названий - Масница, Пущення, Сыропуст, Сыропустная, Сырная или Жирная неделя, Колодий.

У многих украинцев Масленица ассоциируется с приготовлением блинов. На самом деле эта традиция возникла в советские времена и не связана с Украиной. Однако у нас есть свои обычаи празднования, которые стоит помнить и чтить. Узнайте, когда Масленица в 2025 году будет по новому стилю и как её отмечали наши предки.

Когда начинается Масленица в 2025 году

Дата, когда Масленица в Украине, меняется каждый год, ведь праздник привязан к Пасхе. Как понятно из названия, Сырная неделя отмечается на протяжении семи дней, а начинается за 56 дней до Воскресения Христового.

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Пасха 2025 наступит 20 апреля. А это значит, что Масленицу 2025 Украина отметит с 24 февраля по 2 марта.

Что такое Масленица и как она появилась

Масленица - это восточнославянское языческое торжество встречи весны и проводов зимы. Этот праздник известен у украинцев, словаков, болгар, сербов, поляков и других славянских народов.

Праздник Колодий считается чисто языческим. После крещения Руси церковь пыталась "узаконить" праздник и добавила его в церковный календарь, но языческие традиции так и не были забыты. Православная Масленица наступает за неделю до начала Великого поста, и это последний перед Пасхой период, когда ещё можно есть молочные продукты и жениться.

У наших предков Масленица считалась женским праздником. По давним обычаям, в течение этой недели мужчинам стоит прислушиваться к женщинам и выполнять их капризы. Юноши дарили девушкам подарки и лакомства.

Сырная неделя у украинцев была периодом свадеб. В этот период неженатых юношей в шутку наказывали, привязывая к их ногам колодку. С ней мужчина должен был ходить пока не угостит женщин сладостями или алкоголем, или не откупится ожерельем. Таким образом парней поощряли жениться до поста.

Пасха и масленица 2025 / коллаж УНИАН, фото УНИАН, ua.depositphotos.com

Как отметить Масленицу

На украинскую Масленицу принято лепить вареники с творогом и сметаной, творожные пироги, а также тонкие пресные налистники. Из соленых блюд готовили капустняк и тушеную капусту, холодец из свиных ножек, рыбный борщ. Количество мясо уменьшается, чтобы подготовить организм к Великому посту.

Каждый день масленичной недели имеет свои обычаи. Например, в понедельник женщины изготовляли колодки, а во вторник их крестили. У четверг подруги собирались вместе, выпивали и гуляли. В пятницу зять угощал тещу, а в субботу - невестка свекровь. В воскресенье была кульминация гуляний.

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