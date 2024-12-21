Крещение 2025 Украина будет отмечать по новому церковному стилю.

В православной церкви Крещение - праздник, который входит в число двунадесятых, то есть, самых важных, и завершает рождественские святки. Рассказываем, когда отмечают Крещение в Украине 2025, какие традиции и приметы этой даты.

Крещение Господне - что за праздник

Крещение - это праздник, который был установлен в честь крещения Иисуса Христа в реке Иордан. В Евангелие сказано, что, когда Иисусу было 30 лет, он пришел к Иоанну Крестителю, чтобы тот его крестил. Во время крещения всенародно было засвидетельствовано предназначение Мессии, а после Иисус ушел в пустыню и пребывал там в уединении и молитве, готовясь к своей миссии.

В православной церкви Крещение Господне принадлежит к двенадцати самым важным праздникам в году (их называют двунадесятыми) и завершает святки.

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Установлено торжество было в первые века христианства, но тогда, до IV века, рождение Христа и Его крещение вспоминали в один день и называли праздник Богоявление. Примерно с конца IV века Крещение стало отдельным праздником.

Какого числа Крещение Господне в 2025 году

После того, как Православная церковь Украины перешла н новый (новоюлианский) календарь, даты фиксированных праздников сместились на 13 дней раньше.

В 2025 году Крещение будут отмечать 6 января по новому стилю.

Часть православных верующих продолжают придерживаться старого календаря, поэтому 19 января Крещение будут отмечать по старому стилю.

Что делать на Крещение - традиции праздника

По поверьям, вода в день Крещения и накануне становится святой. При чем, не только в реках, озерах и морях, но даже в водопроводе. Поэтому верующие (и не только) стараются в этот день искупаться - кто в проруби, кто дома в душе. Можно натереться снегом - верят, что в этот день он также приобретает целебные свойства.

Традиция предполагает купание в проруби - считается, что этот обряд помогает очиститься от грехов. Перед купанием следует исповедаться, а окунаясь в прорубь (или в ванную) трижды перекреститься и сказать: "Во имя Отца, Сына и Святого Духа".

Также накануне праздника и в сам праздник освящают воду в церкви. Освященную воду затем хранят в течение года: ее пьют натощак во время болезни, жизненных испытаний, ею также окропляют дом.

День накануне Крещения - постный, а на Крещенский сочельник готовят постную кутью, которую еще называют голодной.

Что нельзя делать на Крещение и приметы дня

В великий христианский праздник есть ряд строгих запретов:

нельзя ни с кем ссориться;

не следует жаловаться на кого-то или что-то, распускать сплетни;

нельзя думать о плохом, совершать дурные поступки;

как и в другие великие праздники, не следует работать по дому, а также заниматься рукоделием.

Церковь не одобряет также употребление алкоголя в течение праздничных дней.

Согласно поверьям, если на Крещение совершить какое-либо зло, то оно вернется втройне. И, наоборот, помогая другим, можно притянуть и к себе благо. В праздник Крещения хорошо мириться с теми, с кем в ссоре, прощать обиды.

Говорят, что сон в ночь на Крещение - вещий, а если в праздник выпадет снег - будет богатый урожай.

Ранее мы публиковали церковный календарь на январь 2025 со всеми праздниками по новому и старому стилю.

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