Какой сегодня православный праздник в календаре, приметы дня и что категорически запрещено.

УНИАН рассказывает, какой церковный праздник сегодня отмечают православные и о главных запретах дня.

Православный праздник сегодня, 25 мая - день памяти святого Епифания Кипрского

Епифаний жил в IV веке в Финикии (сейчас это Ливан), был хорошо образован. Однажды он встретил монаха, который отдавал свою одежду нищему, и решил сам принять крещение. Епифаний ушел в монастырь и там переписывал греческие книги. Позже он получил от Бога чудотворный дар, но, не желая славы, ушел жить в пустыню.

Известен случай, когда Епифания схватили разбойники, но после проповеди святого один из разбойников освободил его и стал учеником Епифания. Вместе с другими учениками и последователями святой построил в пустыне монастырь. В 367 году жители кипрского города Саламин попросили Епифания стать их епископом. Святой умер в 403 году, похоронили его на Кипре. В христианстве Епифания считают одним из самых ранних отцов церкви.

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Также сегодня, 25 мая, отмечают один из 12 главных церковных праздников - Вознесение Господне.

Народный праздник 25 мая называют Рябиновка - в этот день обычно зацветала рябина.

Какой сегодня праздник - народные приметы 25 мая

Приметы этого дня говорят о грядущем лете:

если рассвет красный сегодня - летом будет мало дождей;

пасмурное утро - жди дождливое лето;

рябина зацвела к этому дню - будет хороший урожай льна.

По народным приметам рябину всегда сажали недалеко от дома - считается, что она защищает от несчастья.

Какой сегодня церковный праздник - что нельзя делать 25 мая

Так как сегодня большой праздник, то в этот день много запретов:

запрещено ругаться, выяснять отношения, спорить;

нельзя делать уборку, стирать, гладить, шить, заниматься тяжелой работой;

запрещено резать и брать в руки острые предметы, а также нужно быть осторожным с огнем - можно пораниться;

нельзя думать о плохом.

Также в этот день нив коем случае нельзя отказывать в просьбе и жадничать - иначе в жизни добра не будет.

Что сегодня можно делать

Сегодня по возможности нужно пойти в храм и помолиться. В этот день разрешается поминать умерших, можно поставить свечку за упокой души. Сегодня следует обязательно поделиться чем-то с другим человеком - воздастся вдвойне.

Наши предки считали, что в это день нужно обязательно надеть что-то красное - это притянет в жизнь удачу и любовь. Также сегодня принято ходить в гости и приглашать к себе гостей.

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